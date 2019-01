Benfica-spits Ferreyra snel van Anderlecht? “Ik weet nergens van” Pieter-Jan Calcoen

29 januari 2019

16u22 5 Anderlecht Portugese websites schrijven dat Facundo Ferreyra (27) van Benfica op een zucht van Anderlecht staat. De spits reageert aan onze redactie: “Afrondende onderhandelingen? Ik weet nergens van.”

Portugese media zijn er zeker van. Anderlecht en Benfica hebben een akkoord bereikt over aanvaller Facundo Ferreyra, die volgens onze buitenlandse collega’s enkel nog medische testen moet afleggen. In Portugal klinkt het dat de Argentijn voor achttien maanden op huurbasis gaat voetballen in het Astridpark. Nieuws dat al snel ontkend werd op Anderlecht. “Er is voorlopig niks rond”, luidt de officiële reactie bij RSCA.

Niks is onmogelijk. Maar ik denk niet dat ik de komende uren naar België reis Facundo Ferreyra

Ook de speler zelf, die wel hoog op de verlanglijst van Anderlecht staat, heeft naar eigen zeggen niks gehoord over afrondende onderhandelingen. “Ik bijna van Anderlecht? Ik weet nergens van”, aldus Ferreyra ons in gebrekkig Engels. “Niemand heeft me gebeld, ik bereid me voor op de match tegen Boavista.” Kan kloppen, Ferreyra zit in de selectie.

Is een transfer naar Anderlecht dan uitgesloten, zo luidde onze volgende vraag? “Niks is onmogelijk”, antwoordde Ferreyra, die ook interesse uit Italië en Spanje geniet. “Maar ik denk niet dat ik de komende uren naar België reis.”