Beloftentrainer Craig Bellamy over de verschuivingen bij Anderlecht: "Er is maar één baas... Vincent Kompany"

02 november 2019

Craig Bellamy, bij Anderlecht de dag van vandaag coach van de U21, vertelt in een interview met 'The Times' over zijn eerste maanden in paars-witte loondienst. De gewezen Welshe international gaat ook in op de verschuivingen in de hïerarchie die zich de voorbije weken in het Astridpark voordeden. "Er is maar één baas... Vincent Kompany."

Vier maanden is Craig Bellamy nu aan de slag als beloftencoach bij Anderlecht. Vier woelige maanden, waarin de posities binnen de technische staf voortdurend wisselden. Bellami zag de ontwikkelingen van dichtbij aan. En heeft er ook een mening over.

“Vincent is zeer stoutmoedig geweest in wat hij voor de club heeft gedaan”, zegt Bellamy. “Wellicht was hij de enige die daartoe in staat was. Er is slechts één baas: Vincent Kompany. Anderlecht heeft onder hem een compleet nieuwe start genomen. Kan je er dan van uitgaan dat de resultaten onmiddellijk zullen volgen? Je kan niet verwachten dat je met dit aantal jonge spelers meteen met iedereen kan wedijveren. Maar binnen één à twee jaar is dit een topclub, daar ben ik van overtuigd. We beschikken over zoveel jonge talenten, er loopt hier veel kwaliteit rond.”

Die jonge talenten doen doorstromen naar het eerste elftal, het is aan Bellamy om daarin zijn rol te spelen. “Het is mijn taak om die gasten klaar te stomen voor de eerste ploeg”, beaamt de Welshman. “We kampen met een pak blessures, zes jongens hebben intussen hun debuut gemaakt bij de hoofdmacht. Twee van 18, drie van 17, één van 16. Je kan niet de beste jeugdspelers in België hebben en ze dan niet opstellen.”

Waarna Bellamy zijn bewondering uitspreekt voor de masterclass die hij van Kompany kreeg inzake de werkmethodes van Pep Guardiola. “De balans in het team is alles. Ik heb hier al zoveel geleerd. Ik had bijvoorbeeld kritiek op het feit dat de middenvelders van Liverpool te weinig scoorden. Wel, ik was verkeerd, ik had geen reden om zoiets te beweren. Ik begreep hun rol niet in dat systeem. Het gaat enkel maar om het systeem, de balans binnen het elftal, je positie kennen.”

Tot januari van dit jaar was Bellamy aan de slag bij Cardiff City. “Ook dààr hoopte ik jeugdspelers naar het eerste elftal te doen doorstromen. Maar in twee jaar tijd slaagde ik er zelfs niet in om ze te laten deelnemen aan een training van de A-kern. Je kan de dingen niet zomaar op zijn kop zetten. De hele club moet in het project geloven. In feite viel ik na mijn overstap naar Anderlecht van het ene uiterste in het andere. Hier gaat het alleen maar over ontwikkeling. Vincent Kompany kent me. Eén van de grootste spelers ooit in de Premier League die je als één van de eersten een functie aanbiedt bij de club van zijn hart: als je dat niet waarde schat, dan weet ik het niet meer.”