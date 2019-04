Belhocine T1 ad interim? PJC

16 april 2019

11u09 0

Hoe moet het nu verder, nu Fred Rutten niet langer de coach is van Anderlecht? Bij paars-wit geeft men voorlopig geen commentaar, maar wellicht neemt assistent Karim Belhocine tijdelijk over, zoals hij ook al deed na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck. Toen verloor hij op Moeskroen met 3-1 en klopte hij Waasland-Beveren met 3-0, nadien kwam Fred Rutten. Als Belhocine de T1 ad interim wordt, lijkt het waarschijnlijk dat hij de steun krijgt van Jonas De Roeck, die intern veel waardering geniet.

Het valt af te wachten of RSCA nu nog op zoek gaat naar een nieuwe trainer. In januari had het een akkoord met de Deen Kasper Hjulmand, maar hij mocht toen niet weg bij Nordsjaelland. Inmiddels is hij vrij.