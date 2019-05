Belhocine lovend over Genk: “Één speler van Genk kiezen? Ik zou er wel enkele willen” QJ

15 mei 2019

14u55 0 Jupiler Pro League “Genk zou de verdiende kampioen zijn”, stelt Anderlechttrainer Karim Belhocine, die niet te zwaar zou tillen aan een Genkse titelviering in het Astridpark. “Al wil Anderlecht zich uiteraard nog eens tonen.”

Als Genk bij Anderlecht beter doet dan Club Brugge bij Standard, wint het de landstitel. Belhocine zou Genk een verdiende kampioen vinden: “Ze waren de beste ploeg van het seizoen en hebben zowel in de reguliere competitie als in play-off 1 met aantrekkelijk voetbal punten gehaald. Zelfs na het verlies van een belangrijke speler (Alejandro Pozuelo, red.) zijn ze doorgegaan op hun elan. Mochten ze dus kampioen spelen op ons veld, zou dat verdiend zijn.”

De tweepuntenkloof met Gent behouden, blijft hoe dan ook Belhocines belangrijkste ambitie, morgenavond: “Een laatste keer winnen voor onze supporters, dat zou mooi zijn. We zullen antwoorden moeten vinden tegen een ongetwijfeld gemotiveerd Genk om te tonen dat we de vijfde plaats kunnen halen. Dat is belangrijker dan een eventuele titelviering van Genk op ons veld.”

Sander Berge

Gevraagd naar welke speler Belhocine graag uit de Luminus Arena zou plukken, moest hij lachen: “Ik zou er wel enkele willen (lacht). Genk is een mooi elftal met goede spelers, maar als ik er toch één moet uitkiezen, zou ik voor Sander Berge gaan. Stevig, groot en goede vista.”

Sommige Anderlechtfans zouden niet te zwaar tillen aan een verlies tegen Genk. Zo zouden de Limburgers kampioen spelen, in plaats van rivaal Club Brugge. Belhocine tempert: “Dat is een spelletje van sommige supporters, maar ik denk dat we hen het meest zullen plezieren met een overwinning in eigen huis.” Daarvoor kan paars-wit opnieuw rekenen op Kara, die terugkeert uit blessure.