Belhocine: "Ik ga mijn huiswerk moeten hermaken"

03 oktober 2019

19u16 0 Anderlecht Stade du Pays de Charleroi, kwart voor drie. Karim Belhocine wordt geïnterviewd door de RTBF-radio, als we via HLN-sport het bericht ontvangen dat Anderlecht Frank Vercauteren heeft aangeworven als hoofdcoach. Van zodra het interview is afgelopen, brengen we Belhocine op de hoogte. Hij reageert niet echt stomverbaasd, wel grappig.

“C’est encore une fois pour ma pomme! Na Waasland-Beveren is het al de tweede keer dat we moeten aantreden tegen een club die net een trainerswissel doorvoerde. Op de Freethiel meegevallen (de Carolo’s wonnen met 0-4, red.)? Ja, maar Anderlecht is Waasland-Beveren niet, hé. Ik ga mijn huiswerk moeten hermaken. ’t Was al niet evident omdat Vincent Kompany nooit dezelfde elf aan de aftrap brengt, maar als tegenstander had je toch één houvast: het principe bleef onveranderd, alleen de invulling wijzigde. Met Vercauteren als hoofdcoach kan de aanpak verschillend zijn. Maar goed, ik ga mij daar niet al te druk over maken. Wij hebben onze manier van spelen en ik ben niet geneigd daarvan ingrijpend af te wijken. Anders gezegd: zij hebben hun project, wij het onze.”

“Het wordt, hoe dan ook, een zeer interessant duel. Een speciale match voor mij? Goh, Anderlecht ligt nog fris in mijn geheugen en ik heb daar veel vrienden, maar van zodra ik mijn handtekening zette onder het contract dat Charleroi mij aanbood, heb ik de knop omgedraaid. Spijt dat ik de plaats van Davies niet heb ingenomen? Daar is geen sprake van geweest. Mijn functie bij Anderlecht was assistent. In samenwerking met Davies onder leiding van Kompany. Hoofdcoach worden bij Charleroi trok mij meer aan. Vincent had daar begrip voor. Hij vond dat ik voor mezelf de juiste beslissing had genomen. Mijn periode bij Anderlecht is wel verrijkend geweest. Sportief en menselijk. Wat ik denk van de situatie waarin mijn ex-club zich bevindt? In één woord: verandering. Daar is tijd voor nodig en in het voetbal is tijd zeer duur.”

Redder in nood

“Trainerswissels of mogelijke trainerswissels: ik was er al vaak onrechtstreeks bij betrokken”, komt Belhocine breed lachend terug op het uitgangspunt van ons gesprek. “Ik heb Peeters, De Boeck, Leekens en Hasi gered. Hoe? Door — jammer genoeg voor mij — met Kortrijk te verliezen tegen hun ploeg net op het ogenblik dat er vragen werden gesteld omtrent hun aanblijven. Neem dat alsjeblieft met een korreltje zout. Ik heb veel respect voor de collega’s en ik heb al veel van hen geleerd.”

Zonder Ilaimaharitra

Voor de confrontatie met Anderlecht kan Belhocine geen beroep doen op Henen (geblesseerd) en Ilaimaharitra (geschorst als gevolg van twee keer geel vorig zondag op Standard). Vooral de afwezigheid van Ilaimaharitra kan doorwegen, want de Malagassiër is de verbindingsman op het middenveld van de Carolo’s. De meest voor de hand liggende oplossing is hem vervangen door Hendrickx, die een vaste waarde was onder leiding van Mazzu, maar die het sinds het begin van het seizoen moet stellen met enkele invalbeurten omdat zijn huidige coach Diandy verkiest.

“Als er een titularis wegvalt, is er niet één maar zijn er drie, vier spelers die op training vijf tandjes bijsteken in de hoop de vrijgekomen plaats te kunnen innemen. Dat bewijst hun betrokkenheid”, aldus Belhocine. “Daarstraks werd mij de vraag gesteld of het Hendrickx zou worden. Een goeie suggestie… waar ik niet ben op ingegaan. Ik beschik over een uitstekende groep. Ik zou vijftien spelers kunnen opstellen die er helemaal klaar voor zijn, maar ik moet mij beperken tot elf om te beginnen en drie om in te vallen. Dat is het reglement en ik heb dat reglement niet uitgevonden.”