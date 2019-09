Bekijk hier de bewogen speech van Kompany op café, waar hij ‘tournée generale’ geeft: “Blijf ons steunen!”



02 september 2019

10u02 11 RSC Anderlecht Neen, Vincent Kompany zat niét op de bank bij Anderlecht. De geblesseerde speler-manager volgde de wedstrijd vanuit een loge met U21-coach Craig Bellamy aan zijn zijde. ­Kompany was in contact met de bank. Na de zege gaf hij een opvallende speech in ‘Café Le But’, hieronder te bekijken.

“Maar we hebben vandaag niet anders ­gewerkt dan tijdens andere wedstrijden”, zei T1 Simon ­Davies. “Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld ook met de wedstrijd­analisten, hoog in de tribune, contact was. Vince heeft me gewoon mijn werk ­laten doen, ­zoals anders.” Na de wedstrijd spoedde Kompany zich naar de kleedkamer, waar hij samen met zijn spelers de eerste competitiezege van het seizoen vierde. “Dit is ook mijn eerste overwinning als manager. En dit smaakt zoet”, had hij in de vestiaire verklaard.

Nadien ging Kompany ook nog naar ‘Café Le But’. Hij sprak er de supporters toe: “Ik vergeet niet dat voor we tegen Standard wonnen, jullie altijd daar waren en het team zijn blijven steunen. Zowel uit als thuis. Juist om jullie te zeggen: ik ben een gast van hier, een ket van hier. Ik ben hier honderden keren met de bus gepasseerd. Vaak de 47 om naar Neerpede te gaan. Vandaag ben ik hier om jullie te zeggen: blijf ons steunen. Elk dag werk ik met die jonge gasten. Zij verdienen jullie steun. Ze hebben een Anderlechthart. Ze geven alle dagen alles op training. Nooit stoppen ze met voetballen. Ze geloven in onze principes. We hebben niet alle matchen gewonnen, maar we zijn blijven voetballen. Als we gisteren niet alle wedstrijden konden winnen, dan zullen we morgen meer punten pakken. Vergeet nooit. Ik had veel opties aan het eind van mijn avontuur bij City. Ik heb met mijn hart gekozen voor deze club. Het was niet de makkelijkste beslissing qua uitdaging. Maar ik wilde ze absoluut aangaan. Met volle goesting. Ik ben supporter, jullie zijn supporters. Ik zal alles, alles, alles geven. Vandaag verslaan we Standard, tournée generale!”

