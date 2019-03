Begrijpe wie kan: slag Santini was geen ‘brutaliteit’ Pieter-Jan Calcoen

05 maart 2019

06u34 0

Begrijpe wie kan. Volgens de UEFA-reglementen was de slag van Ivan Santini in het gezicht van Lokeren-verdediger Bambo Diaby geen brutaliteit. Bijgevolg zou de Kroatische spits van Anderlecht hoogstens geel gekregen hebben, waardoor videoref Christof Virant niet de bevoegdheid had om Nicolas Laforge naar het scherm te roepen.

Een opmerkelijke uitleg voor de gemiddelde voetbalsupporter, maar in scheidsrechtersmiddens wordt ze als compleet ‘normaal’ omschreven. Johan Verbist was niet bereikbaar voor commentaar. Omdat er in de eerste klasse tegenwoordig een VAR aanwezig is, kan Santini geen straf meer krijgen. Binnen Anderlecht zal men de wapperende armen van de aanvaller wel aankaarten. Men zal Santini zeggen dat hij moet opletten dat hij geen domme kaarten incasseert, al was het maar omdat hij zo het imago van paars-wit zou schaden en omdat hij de enige overgebleven spits is.