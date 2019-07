Arnesen wil Anderlecht-kern afslanken via... speeddates PJC/KTH

17 juli 2019

Zijn vrouw moet geen schrik hebben. Frank Arnesen vertoefde gisteren in Londen voor speeddates, maar de technisch directeur van Anderlecht is niet op zoek naar een nieuwe liefde. Wel was Arnesen op het evenement van TransferRoom op Stamford Bridge, met de bedoeling om er via korte gesprekjes te netwerken met meer dan 500 aangesloten teams. Arnesen, die een interview gaf aan Sky Sports en zo onbewust zijn aanwezigheid lekte, wil die clubs in herinnering brengen dat RSCA de kern moet afslanken. Op dit moment telt de selectie van paars-wit ongeveer veertig spelers, velen moeten vertrekken. Het gaat om Trebel, Lawrence, Milic, Sá, Dante, Musona, Saief, Makarenko en Dauda - en dat zijn alleen nog maar de jongens die echt weg móeten. Daarnaast hoopt Arnesen contacten op te doen die kunnen helpen in de zoektocht naar een spits.