Arnesen krijgt nog 600.000 euro: ontslagpremies kosten Anderlecht bom geld Pieter-Jan Calcoen

08 oktober 2019

05u57 4 Anderlecht Armer wordt-ie er niet van. Frank Arnesen (63) krijgt na zijn ­ontslag als technisch directeur bij Anderlecht 600.000 euro van de club.

Ongeveer 50.000 euro: die som verdiende Arnesen maandelijks als technisch directeur bij de ­recordkampioen. Een fors bedrag, dat gebaseerd was op de rol die Arnesen bij zijn aanstelling in december toebedeeld kreeg – hij werd de sportieve baas. In die context tekende de Deen voor drie jaar, met duidelijke voorwaarden bij een ontslag. En die gaan nu in werking.

Concreet moet Anderlecht Arnesen 600.000 euro betalen, een som die overeenkomt met twaalf maandlonen. Had Arnesen bij paars-wit zijn contract van drie jaar uitgedaan, dan had hij bij ­benadering 1,8 miljoen euro verdiend. Hij was net geen jaar aan de slag, dus Anderlecht bespaart een dikke 600.000 euro door hem aan de deur te zetten.

Ramp voor clubkas

Het is opvallend hoe veel geld de ontslagen Marc Coucke kosten. Eerder moest Anderlecht Hein Vanhaezebrouck plusminus 700.000 euro, ex-manager ­Herman Van Holsbeeck eist 1,7 miljoen euro, al moet die zaak nog voorkomen bij CEPANI, het Belgisch centrum voor conflict­bemiddeling. Zijn opvolger Luc Devroe kreeg rond de 400.000 euro om op te stappen.

Onder Couckes bewind – hij staat nog maar aan het roer sinds december 2017 – moesten ook al teammanager Gunther Van Handenhoven, trainer Fred Rutten, hoofdscout Dimitri Mbuyu, assistenten Gino Caen en Arno van Zwam, dokter Chris Goossens, ­kinesist Jochen De Coene en perschef Marie Verbeke vertrekken, soms wel in onderling overleg. Het spreekt voor zich dat die exits een negatieve impact hadden op de clubkas.

Het financiële luik was overigens niet de enige overweging bij Anderlecht om de samenwerking met Arnesen stop te zetten. Zoals eerder gemeld was de meerwaarde van Arnesen sinds de intrede van Vincent Kompany op Neer­pede helemaal verdwenen. De bij PSV weggeplukte TD moest Anderlecht opnieuw op de internationale kaart zetten, maar sinds begin dit seizoen was hij geëvolueerd naar een soort hoofdscout, die zich in eerste instantie focuste op jeugdtransfers – denk maar aan de 16-jarige Noor Kristian Arnstad – en niet langer betrokken was bij het dagelijkse beleid.

Afgetroefd door Barça

Op Anderlecht was men ook niet meer zo tevreden over het werk dat Arnesen verrichte. Zo was de club via de scouting het Braziliaanse talent Igor Gomes (18) op het spoor gekomen. De verdediger was zelfs op bezoek in Brussel, een akkoord leek in de maak, maar uiteindelijk greep Anderlecht alsnog naast de speler. Op Anderlecht klinkt het dat Arnesen en zijn scouts dat dossier niet goed beheerd hebben. Dat Gomes potentieel heeft, bewijst zijn transfer naar... FC Barcelona.

Nog dit: het is niet omdat Anderlecht Arnesen zijn C4 gaf dat hij meteen naar het buitenland ‘vlucht’. Wellicht blijft hij nog tot het einde van het kalenderjaar in ons land wonen. Zijn bureau op RSCA is leeggemaakt, bij de beslissing om met Frank Vercauteren een nieuwe hoofdcoach aan te stellen had hij geen inspraak.

Arnesen bij zijn vertrek op Neerpede afgelopen donderdag: