Appiah: "Ik zal nóg slechte voorzetten trappen” Pieter-Jan Calcoen

25 februari 2019

11u01

Bron: Eigen berichtgeving 0

Terug van weggeweest: Dennis Appiah. Tijdens het seizoensbegin was de Fransman nog een vaste basisspeler, maar al snel verloor hij zijn plek - te weinig kwaliteit. Tegen Club kreeg hij verrassend de voorkeur op Alexis Saelemaekers, omdat hij, volgens Rutten, “verdedigend sterker is”. Dat de offensieve meerwaarde van Appiah daarentegen beperkt is, bleek toen hij vrijstaand een voorzet richting tweede ring knalde. Het leverde hem gefluit op. “Ach, de supporters weten stilaan toch dat dat niet mijn sterke punt is? Ik zal nog slechte voorzetten geven, hoor.” Bijna was Appiah trouwens weg in de winter. “Er was interesse, maar ik wilde niet naar eender waar vertrekken. Dan liever hier vechten voor mijn plaats. Hopelijk ben ik nu vertrokken.”