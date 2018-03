Antwerp schiet zichzelf in de voet tegen negen Anderlecht-spelers

Antwerp speelt géén play-off 1. Het verloor met 2-1 tegen negen Anderlecht-spelers. Paars-wit wuift voorzitter Roger Vanden Stock uit met een zege.



Anderlecht-Antwerp begon met 5 minuten en 48 seconden kippenvel. Voor de allerlaatste wedstrijd van Roger Vanden Stock als voorzitter van zijn Anderlecht mocht le président zelf een lied kiezen. Het werd Sultans of Swing van Dire Straits - de man heeft smaak. Met een prachtige tifo en een minutenlange ereronde nam Vanden Stock afscheid van het publiek.

Met vertroebeld zicht door een door tranen bedampte bril zag de voorzitter wel hoe zijn ploeg na amper twee minuten met tien verder moest. Stallone Limbombe brak door op snelheid, Dendoncker ging aan zijn truitje hangen. Scheidsrechter Laforge had niet veel keuze: rood.



De eerste grote kans was dan ook voor de bezoekers. Limbombe, alweer hij, kreeg vanuit het niets een afgeweken voorzet voor de voeten. Het doel lag open, maar de spits kraakte zijn schot volledig. Weg kans. Even later duwde Sels een krul van Owusu uit de winkelhaak.

Niet dat Antwerp écht de betere ploeg was. Anderlecht hield met tien gelijke tred. Het hielp dat de eerste echte kans ook meteen raak was. Lukasz Teodorczyk scoorde wéér, dit keer na een scherp aangesneeden vrijetrap van Trebel. Zes goals in drie matchen: alsof de oude Teo herrezen is.

Antwerp reageerde met een scherpe vrijetrap van Hairemans die net naast ging, een kopballetje van Owusu en een laag schot van Limbombe. Wanneer Borges zijn gemaakte goal nog van de lijn zag gebokst door een prachtige parade van Sels, profiteerde Limbombe. Hij trapte hard binnen. Op basis van de kansen meer dan verdiend voor de bezoekers.



Gezien de ruime voorsprong van KV Kortrijk moést Antwerp wel komen in de tweede helft, om alsnog een ticket voor play-off 1 af te dwingen. Maar de bezoekers begonnen de tweede helft als ging het om een oefenmatch bij vijfendertig graden: sloom, lusteloos. Tien minuten gingen voorbij zonder een schijn van gevaar. De klok tikte verder. Een kwartier. Twintig minuten. Alsof het in play-off 2 ook echt plezant zou zijn.



Wanneer de ervaren Siani een kwartier voor tijd een oliedomme fout beging op Morioka, stond het vanop de stip via Ganvoula ook nog eens 2-1. Antwerp had het enkel zichzelf te verwijten. En Anderlecht, het moet gezegd, toonde dat het stappen maakt als collectief. Met Adrien Trebel als grote aanjager. Misschien zelfs te véél aanjager: drie minuten later pakte de Fransman rood voor een tackle over de bal op Limbombe. Óók dom.

Tegen negen man voetbalde Antwerp nog twee kansan bij elkaar. Limbombe in de korte hoek, Pitroipa van ver, maar Sels stond weer paraat. Daar bleef het bij. Antwerp schiet zichzelf in de voet en mag zich opmaken voor de fantastische strijd in play-off 2. Anderlecht gunde Roger Vanden Stock het afscheid dat hij verdiende.