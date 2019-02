Antwerp-fans kunnen VAR-beslissing niet verkroppen: “Amuzu werd uitgescholden voor nutella en neger” GVS

17 februari 2019

22u55

Bron: Instagram 1 Anderlecht Toen Antwerp na een terechte tussenkomst van de videoscheidsrechter geen penalty kreeg, zou Anderlecht-winger Francis Amuzu racistisch belaagd zijn door enkele fans van The Great Old. Dat laat een Instagrampost die het 19-jarige jeugdproduct zelf deelde alvast uitschijnen. “Amuzu werd uitgescholden voor nutella, neger, stront.” Antwerp-doelman Jens Teunckens veroordeelde al het incident.

Antwerp rekende zich tien minuten voor tijd rijk. Scheidsrechter Van Driessche zag een fout toen Lamkel Zé in het strafschopgebied tegen de grond ging. Na een ingreep van de VAR corrigeerde de arbiter evenwel terecht zijn beslissing. “Hij raakte me, maar niet echt”, was de vage uitleg van de duikende Kameroener. Met andere woorden: Zé toverde een schwalbe tevoorschijn en kreeg uiteindelijk terecht geel.

Toch konden enkele Antwerp-fans de beslissing van de referee niet accepteren. Anderlecht-winger Francis Amuzu was net aan het opwarmen toen Van Driessche zijn beslissing omkeerde en zou volgens een Instagrampost op dat moment racistische opmerkingen naar het hoofd hebben gekregen. Het paars-witte jeugdproduct deelde zelf het bericht. “Racisme gaat te ver! Omdat Antwerp geen penalty kreeg werd Amuzu die aan het opwarmen was uitgescholden voor nutella, neger, stront, ... Nergens respect bij Antwerp (en ook andere ploegen).”

Antwerp-doelman en sluitpost van de Belgische beloften Jens Teunckens veroordeelde de racistische uitlatingen meteen. “Dit is iets wat echt niet kan. Respect moet altijd aanwezig zijn... Hier bereik je als mens niet mee om dit te doen. Maar ik weet ook 100% zeker dat dit niet de ‘die hard’ Antwerp-fans waren!! Deze zouden dit nooit doen en zijn er echt enkel om ons op eender welk moment te steunen... Maar dit gedrag blijft onaanvaardbaar!!! Want vorige week werden er ook spelers van onze ploeg uitgescholden als “bananenplukker”. Dit zijn gewoon dingen die niet kunnen en nergens thuishoren!!! Dus denk aub 2x voor je zo iets zegt.”