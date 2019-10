Anthuenis: “Vercauteren kan druk wegnemen bij Kompany” SJH

17u22 0 Anderlecht Aimé Anthuenis (75) – zelf verantwoordelijk voor 2 van de 34 titels van Anderlecht – is niet verrast door de komst van Vercauteren. De ex-bondscoach volgt de club wel, maar heeft toch een klein voorbehoud. Of de aanstelling van de nieuwe T1 voor een complete ommekeer zal zorgen, laat hij voorlopig nog in het midden.

“Ik heb geen glazen bol”, zegt Anthuenis. “Het is een speciale oplossing. Ook door het ontslag van Arnesen. De aanstelling van Vercauteren lijkt me een goede zaak, al zal het ook van de resultaten afhangen. Verbeteren kunnen die zeker, slechter doen, wordt moeilijk.”

“Wat precies de rolverdeling wordt, weet ik natuurlijk niet. Die afspraken zullen heel belangrijk worden voor de werking. Ik vraag me nog steeds af of Anderlecht wel de capaciteiten heeft om te brengen wat Kompany vooropstelt. Hij kijkt naar Manchester City, maar Guardiola heeft een elftal dat ver weg ligt van dat van Vincent. Ik denk dat Anderlecht vooral een scorende spits nodig heeft. Ik vermoed dat Vercauteren op dat vlak eisen gesteld heeft. Hij zal wel weten waar hij aan begint. Hij kent het huis, al is dat vandaag niet meer hetzelfde als dat van gisteren.”

“Of de ego’s van Vercauteren en Kompany kunnen botsen? Ik vermoed dat ze dat hebben doorgesproken. Aan persoonlijkheden is er nu in elk geval geen gebrek. De top drie halen lijkt me nog altijd een noodzaak en ik denk dat Vercauteren daarvoor op een fitte Kompany rekent en dat hij zelf tegelijk wat druk bij Vincent gaat wegnemen. Die was misschien wat hoog.”