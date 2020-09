Anthony Vanden Borre wil trainerscursus volgen Pieter-Jan Calcoen

30 september 2020

06u49 0 RSC Anderlecht Het mirakel - weer een eersteklassespeler worden - lijkt steeds onwaarschijnlijker. En dus bereiden Anderlecht en Anthony Vanden Borre (32) hun gezamenlijke toekomst voor. VdB wil een trainerscursus volgen.

Anthony Vanden Borre stond maandagavond in de basis bij de beloften. In de gewonnen topper tegen Standard (3-2) speelde Vanden Borre 65 minuten centraal achterin. Het jeugdproduct was oké, zonder meer, maar intern is het geloof in een echte terugkeer als prof stilaan verdwenen. Al betekent dat allerminst dat RSCA Vanden Borre wil laten vallen.

Anderlecht acht VdB in staat om een perfecte begeleider voor de jongeren te zijn. De verdediger is de verpersoonlijking van hoe een waanzinnig talent toch niet de top haalde en is bereid om die (negatieve) ervaring te delen. Dat maakt hem sowieso nuttig bij dit jeugdige paars-wit. "De stroper is boswachter geworden", omschreef Vincent Kompany eerder.

Staf van U21

Het is ook in die rol dat Anderlecht toekomst ziet voor Vanden Borre. De bedoeling is dat hij een trainerscursus begint, om nadien eventueel opgenomen te worden in de staf van de U21. Mogelijk blijft VdB wel voetballen en combineert hij dat met een functie als (assistent-)coach. In zijn entourage maakt men zich alvast weinig zorgen over hoe Vanden Borre zijn dagen zal invullen, eenmaal het afscheid als speler daar is. "Hij zal niet nog eens in een zwart gat belanden", zegt papa Emile. "Daarvoor heeft mijn jongen te veel doorzettingsvermogen gekweekt. Na zestien jaar in het wereldje kan Anthony de ideale gids voor de jongeren zijn. Dat is misschien zelfs zijn droombestemming."

Vanden Borre zelf staat absoluut open voor dat idee. Des te meer omdat hij meer dan ooit beseft dat Anderlecht zijn veilige haven is. Waar men hem accepteert zoals hij is - met die vreemde kronkels. Waar hij allemansvriend is. Waar men hem zijn fouten schijnbaar keer op keer vergeeft. Sinds zijn debuut in 2004 was hij nergens gelukkiger. "Dit gooit hij niet meer weg", klinkt het bij zijn omgeving.

Momenteel voetbalt Vanden Borre aan een minimumcontract op Neerpede. Officieel zit hij bij de B-kern, maar het gebeurt regelmatig dat Kompany hem laat meetrainen met de A-kern.

