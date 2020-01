Anthony Vanden Borre weldra klaar voor de strijd? “Ik voel me bijna 100 procent” TLB

13 januari 2020

13u02 0 Anderlecht ‘t Is nog afwachten wanneer Anthony Vanden Borre (32) zijn officiële wederoptreden zal maken in het shirt van Anderlecht. Maar zelf geeft de rechtsachter alvast aan dat hij “bijna aan 100 procent” zit.

Met de pers spreken deed hij nog niet, Anthony Vanden Borre. Met ploegmakker Alexis Saelemaekers wel. Kort, op de massagetafel in een video die de Anderlecht-fans een blik achter de schermen van de winterstage geeft. “De stage verloopt super goed”, aldus Vanden Borre tegen Saelemaekers. “Ik voel me bijna goed. Bijna aan 100 procent. Binnenkort mijn terugkeer? Hopelijk.”

Vanden Borre speelde afgelopen weekend al 43 minuten mee in de oefenmatch van Anderlecht tegen het Schotse Livingston. In de problemen kwam hij op geen enkel moment. Het is nog vroeg om conclusies te trekken, het lijkt er vooral op dat VdB nog ritme mist.

Nog niet tegen Club

Trainer Frank Vercauteren zei enkele dagen geleden alleszins dat het uitgesloten is dat Vanden Borre komend weekend tegen Club Brugge al zal meevoetballen met RSCA. “Club komt zeker te vroeg voor Anthony”, aldus Vercauteren, die van Vanden Borre evenwel allerminst een langetermijnproject wil maken. “Het doel is niet om binnen drie maanden op hem te rekenen. Het moet vroeger. Het is niet de bedoeling zaken uit te stellen. Anthony maakt een goeie indruk, maar laat ons hem niet opblazen.”

Anderlecht plant de komende weken extra vriendschappelijke duels om Vanden Borre, net als jongens als Zakaria Bakkali trouwens, ritme te laten opdoen. Anderlecht gelooft oprecht dat Vanden Borre snel een meerwaarde kan betekenen.