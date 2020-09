Anthony Vanden Borre naar de B-kern bij Anderlecht PJC

10 september 2020

Het heeft er alle schijn van dat Anderlecht zijn laatste procentjes geloof in de toekomst van Anthony Vanden Borre (32) als voetballer kwijt is. De jeugdvriend van Vincent Kompany mocht tot dusver steeds met de A-kern trainen aan een minimumcontract, maar normaal gezien zal hij vanaf nu bij de U21 zijn conditie moeten onderhouden. Anderlecht is wel niet van plan VdB te laten vallen: het vindt dat de verdediger een voorbeeld kan zijn voor de talenten op Neerpede - “Zo moet het niet, jongens” - en is het zeer gecharmeerd door zijn prima mentaliteit. Het valt niet uit te sluiten dat Vanden Borre op termijn een extrasportieve functie krijgt. De rechtsachter heeft sinds 2017 geen officiële match meer gespeeld, in de voorbereiding mocht hij af en toe opdraven.

