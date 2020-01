Anthony Vanden Borre (en Trebel) mee met RSCA op stage naar Spanje PJC

05 januari 2020

15u18 22 Anderlecht Het was de verwachting. En toch is het straf. Anthony Vanden Borre (32) gaat met Anderlecht op stage naar San Pedro del Pinatar. De rechtsachter wil er een definitieve stek bij de A-kern veroveren.

Intern waren er grote vraagtekens, toen Anderlecht in september aankondigde dat het jeugdproduct Anthony Vanden Borre zou laten meetrainen met de U21. Weinigen die echt geloofden dat het enfant terrible weer voetballer kon worden, ondanks een bescheiden houding en bemoedigende fysieke en medische testen. Al was het maar omdat hij voor het laatst profvoetballer was in 2017, toen nog bij TP Mazembe.

Maar kijk: Vanden Borre is nu toch mee naar Spanje. Met dank aan zijn inzet en goeie mentaliteit van de laatste maanden. RSCA wil Vanden Borre klaarstomen voor de terugronde, maar het spreekt voor zich dat de voormalige Rode Duivel tijd nodig zal hebben om weer helemaal speelklaar te zijn. Op Anderlecht klinkt het alvast dat hij fit is.

Zoals eerder bekendgemaakt maken Nany Dimata, Philippe Sandler, Pieter Gerkens en Yari Verschaeren niet de reis naar de Spaanse zon. Zij werken op Neerpede verder aan hun herstel. Ook Frank Boeckx ontbreekt, hij is lichtgeblesseerd, Rik Vercauteren (18) vervangt hem. Jeugdproduct Antoine Colassin (18) is er eveneens bij, net als Nasri, Bakkali en... Trebel. Die laatste vertrekt in principe deze winter, maar stapte toch het vliegtuig op richting Alicante.