Andy Najar lag bij Anderlecht al bijna twee jaar in lappenmand GVS

10 juli 2019

13u23

Het sukkelstraatje van Andy Najar (26) is oneindig. De Hondurees van Anderlecht ligt alweer in de lappenmand nadat hij in een oefenmatch tegen Paraguay de voorste kruisbanden scheurde. Er wordt een inactiviteit van zes maanden gevreesd, iets wat hij aan zijn ellenlange blessurelijst - goed voor bijna twee jaar aan de kant - mag toevoegen.

Na een succesvolle stage mocht Andy Najar zich in januari 2013 een Anderlecht-speler noemen. In die zes jaar en een half haspelde de kwieke flankspeler 164 officiële matchen af voor paars-wit. Op zich een knap aantal, ware het niet dat de Hondurees nog meer duels op de teller kon hebben staan. In totaal stond Najar immers 617 dagen - ofwel bijna twee jaar - aan de kant met een kwetsure.

Olympische Spelen

Na een korte inloopperiode knokte Najar zich in de ploeg. De eerste drie jaar was er geen vuiltje aan de lucht. Met zijn rushes en gedrevenheid voetbalde hij zich snel in de harten van de Brusselse supporters. Maar in het seizoen 2016-17 startte de malaise. In volle titelstrijd liep Najar in de topper tegen Club Brugge zware averij op. Hij bleef in het gras steken en verdraaide zijn knie. Het verdict: een scheur in de voorste kruisbanden - exact de blessure waar de kleine rechtsbuiten ook nu mee kampt. Hij was 182 dagen out, de Olympische Spelen zag hij aan zich voorbijgaan.

Nadien sukkelde Najar van de ene blessure in de andere. Hij was twee maanden fit toen een knieblessure hem twee matchen aan de kant hield. In maart 2017 was het weer van dat. Dit keer moest hij 81 dagen toekijken na een hamstringblessure. In het seizoen 2016-17 stond hij slechts twaalf keer aan de aftrap, play-off 1 miste hij volledig. “Maar met dank aan God kom ik sterker terug”, klonk het nog hoopvol.

Tranen

Hoop die snel in de kiem werd gesmoord. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kampte Najar met een bovenbeenblessure. Zijn wederoptreden maakte hij in het Champions Leagueduel tegen grootmacht Bayern München. René Weiler achtte hem fit, maar de wedstrijd van de Hondurees zal er al in de eerste helft op. De entourage van Najar wees met de vinger naar Weiler. “Ik had nooit mogen spelen tegen Bayern München. Ik heb mijn lichaam geforceerd. Ik heb enorm veel gehuild”, zei Najar later.

In december 2018 stond Najar voor een nieuwe comeback. In een beloftematch tegen Lokeren vierde hij zijn wederoptreden. Althans voor tien minuten. Een gretige Najar herviel in zijn bovenbeenblessure die hem de zomer daarvoor teisterde. In het seizoen 2017-2018 speelde hij welgeteld zes matchen... het spreekt boekdelen.

Afgelopen seizoen verliep beter. Met in totaal 30 optredens kende Najar al slechtere seizoenen. Enkel een vervelende spierblessure hield hem in februari en maart aan de kant. Ook hij kon het kwakkelseizoen van de Belgische recordkampioen niet voorkomen, maar putte wel moed uit de langere periode zonder onheil. Komend seizoen zóú hij er weer staan, maar dan kwam het recentste bikkelharde verdict...

De blessurelijst van Najar

18 april 2016 - 17 oktober 2017: kruisband gescheurd, 182 dagen out

26 januari 2017 - 9 februari 2017: knieblessure, 14 dagen out

30 maart 2017 - 19 juni 2017: hamstringblessure, 81 dagen out

3 juli 2017 - 4 september 2017: bovenbeenblessure, 63 dagen out

14 september 2017 - 8 december 2017: hamstringblessure, 85 dagen out

19 december 2017 - 26 maart 2018: bovenbeenblessure, 97 dagen out

18 februari 2019 - 26 maart 2019: spierblessure, 36 dagen out

7 juni 2019 - ...: kruisband gescheurd, wellicht 180 dagen out