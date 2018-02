Anderlechtfans steunen Deschacht op open training: "Schandalig" Mathieu Goedefroy

14 februari 2018

8

De verbanning van Olivier Deschacht naar de B-kern slaat bij de supporters van Anderlecht vanmiddag in als een bom. Ook op de open training in het Constant Vanden Stockstadion - waar een paar honderd fans opdaagden - was vooral onbegrip te horen. Voor onze camera trokken zo goed als alle supporters resoluut de kaart van Deschacht. Van "schandalig", over "totaal onterecht" tot "ronduit triestig".