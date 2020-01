Anderlechtfans krijgen 300 extra tickets van “discriminerend” Brugs stadsbestuur NVK

20 januari 2020

Het supportersorgaan van Anderlecht dreigde met een rechtszaak tegen Cercle Brugge. De fans kregen slechts 700 tickets voor het bezoekersvak in plaats van de gebruikelijke 1.000. “Discriminatie", oordeelden de fans. Hun eis werd ingewilligd: ze kregen 300 extra kaarten.

“Advocaat Anthony Mallego stuurde vorige week een aangetekend schrijven naar zowel Cercle Brugge als het Brugse college van burgemeester en schepenen. Daarin kaartte hij de discriminatie en willekeur in", aldus het Fan Board - de spreekbuis van de Anderlecht-fans. “Voor ons is dit een eerste stap naar een gelijke behandeling van alle supporters. Ook voor de verplaatsingen naar Club Brugge en Eupen zullen wij in de toekomst deze discriminatie en willekeur op dezelfde manier aanvechten.”