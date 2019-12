Anderlecht zonder Kompany tegen Standard, fans betuigen steun op training PJC

14 december 2019

16u50 2 RSC Anderlecht Pech voor Frank Vercauteren. Anderlecht zal tegen Standard niet op Vincent Kompany kunnen rekenen. Althans als we de officiële clubwebsite mogen geloven: Kompany maakt, net als Killian Sardella trouwens, geen deel uit van de vrijgegeven selectie. Op de afsluitende training ook opvallende steunbetuigingen van enkele fans.

Toch blijft het oppassen wat betreft Kompany, want eerder ontbrak de aanvoerder in een gelijkaardige lijst voor de verplaatsing naar KV Oostende, waar hij dan toch in de basiself stond. Vercauteren had vrijdag nog aangegeven dat het afwachten was of Kompany (hamstring) fit zou geraken. “We moeten de risico’s inschatten’, klonk het. Die lijken nu toch te groot, mogelijk geraakt Kompany wel klaar voor de bekerwedstrijd tegen Club Brugge. Paars-wit kan op Sclessin overigens wel een beroep doen op Nacer Chadli, zo leert de officiële communicatie van RSCA ons.

De laatste training van Anderlecht voor de clash tegen Standard werd alvast opgeluisterd door aanmoedigingen van trouwe supporters. Met de nodige vlaggen en sfeer betuigden zij hun steun aan de club, die eerder deze week nog uitpakte met een opvallende open brief waarin het nodige geduld werd gevraagd aan de fans.

De selectie: Hendrik Van Crombrugge, Thomas Didillon, Davy Roef, Alex Chipciu, Derrick Luckassen, Marco Kana, Elias Cobbaut, Sieben Dewaele, Albert Sambi Lokonga, Edo Kayembe, Peter Zulj, Adrien Trebel, Yari Verschaeren, Michel Vlap, Alexis Saelemaekers, Francis Amuzu, Luka Adzic, Nacer Chadli, Isaac Kiese Thelin, Jeremy Doku en Kemar Roofe.