Anderlecht wint tegen RWDM na knappe goals van Trebel en Gerkens, Vanden Borre speelt (sobere) eerste helft TLB

01 augustus 2020

12u24 0 Anderlecht De eerste oefenmatch van de dag heeft Anderlecht alvast gewonnen. RSCA, waar Anthony Vanden Borre de eerste helft speelde, haalde het op Neerpede met 2-1 van RWDM (1B). Trebel en Gerkens, die als spits speelde, scoorden voor paars-wit. Deze namiddag (15u) oefent Anderlecht met de A-ploeg nog tegen Lille.

RSCA begon aan de derby met elf spelers die volgende week waarschijnlijk niet op een basisplek zullen moeten rekenen bij de competitiestart. Onder hen aanvoerder Verschaeren, Vranjes, Trebel én Vanden Borre.

VDB begon op de rechtsachter - Vincent Kompany en Franky Vercauteren keken toe vanuit een tentje. Ze zagen de verdediger wat aarzelend beginnen, met een paar slordige passes. Aan z’n explosiviteit is nog werk. Halverwege de eerste helft liet VDB te strakke tape rond zijn enkel verwijderen en daarna kwam hij regelmatig in het spel voor. ‘t Ging veelal over rechts - nieuwkomer Takidine is fluks.

Op kansen voor RSCA was het wel lang wachten. Gerkens moest, zoals hij begin vorig seizoen ook geregeld deed, depanneren als valse negen. Anderlecht miste présence voorin en moest tot voorbij het halfuur wachten op een goeie kans; linksachter Kayembe kon niet scoren. Voor RWDM had Dequevy (oa ex-OHL en Lierse) moeten scoren nadat Vanden Borre niet goed bij een crosspass kon. Maar Wellenreuther moest zelfs niet ingrijpen.

Wel goals na rust

Na 45 sobere minuten bleef Vanden Borre aan de kant, Milic nam zijn plek in. Adzic kreeg al snel een mogelijkheid, maar trapte voorlangs. Paars-wit had de boel wel onder controle en op het uur leverde het overwicht ook een doelpunt op. Via Verschaeren kwam de bal bij Trebel en de Fransman knalde na een handige dribbel met z’n mindere rechter in de bovenhoek. Knappe goal.

Wellenreuther kreeg aan de overkant amper werk op te knappen, maar op een vrijschop van RWDM was de Duitser te afwachtend. De ingevallen Fabre was sneller op de bal dan de doelman en scoorde de gelijkmaker. Lang konden de bezoekers echter niet genieten van die gelijke stand. Op assist van Takidine maakte Gerkens er vanuit de draai immers 2-1 van.

Met Théo Leoni en Zeno Debast kwamen er nog twee youngsters tussen de lijnen bij paars-wit en ook bij RWDM werd nog flink gewisseld. Daardoor ging het tempo naar beneden. Goals vielen er niet meer.

Opstelling Anderlecht:

Wellenreuther, Vanden Borre (46' Milic), Vranjes, Delcroix, Kayembe, Trebel, Verschaeren, Ait El Hadj, Gerkens, Adzic (89' Debast) en Takidine (70' Leoni)

Doelpunten:

60': Adrien Trebel (1-0), 66': Clément Fabre (1-1), 68': Pieter Gerkens (2-1)

Lees ook:

Aanvaller uit Denemarken die 3 miljoen moet kosten op bezoek bij Anderlecht

Vanden Borre mag mee op ploegfoto Anderlecht, aanwinst Mykhaylichenko ontbreekt nog