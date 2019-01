Anderlecht wint én charmeert in eerste match onder Rutten, Kara en Obradovic vieren rentree Pieter-Jan Calcoen op stage met Anderlecht in Pinatar

11 januari 2019

16u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Anderlecht heeft in zijn eerste wedstrijd onder Fred Rutten gecharmeerd en gewonnen. Tegen Hoffenheim werd het 3-2.

In een 4-3-3 was paars-wit, in het zalmroze, voor de pauze absoluut de betere. Amuzu dreigde een paar keer, Kums controleerde het middenveld met Kayembe, Trebel - terug na een operatie aan de buikspieren - infiltreerde vaak en Najar was als rechtsbuiten een gesel voor de Duitsers. De voorsprong via Dimata was logisch. Na een penaltyfout op Najar kreeg diezelfde Dimata de kans op 2-0, maar de spits miste vanop de stip. Na de rode kaart voor Hoogma kwam Hoffenheim toch op 1-1: Milic liet zich aftroeven op hoekschop, doelman Didillon was kansloos.

Na de rust kwam Anderlecht tegen tien zelfs op achterstand, na een knappe goal van Amiri. Lang duurde dat evenwel niet: Gerkens knikte vanop de doellijn de 2-2 binnen, Bakkali krulde de bal in de bovenhoek (3-2). Voor RSCA, waar Kara en Obradovic hun rentree vierden, werd het zo een geslaagde oefenpot.

OPSTELLING RSCA: Didillon (64’ De Jong); Appiah (46’ Saelemaekers), Sanneh (70’ Kara), Milic (64’ Delcroix), Cobbaut (64’ Obradovic); Kayembe (64’ Musona), Trebel (64’ Lawrence), Kums (64’ Gerkens); Najar (46’ Bakkali (77’ Saief)), Dimata (64’ Santini), Amuzu (64’ Doku)

DOELPUNTEN: 14’ Dimata (1-0), 40’ Vogt (1-1), 55’ Amiri (1-2), 67’ Gerkens (2-2), 71’ Bakkali (3-2)

ROOD: 29’ Hoogma

