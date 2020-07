Anderlecht wint eerste van twee oefenpotten tegen STVV, Kompany treft raak met het hoofd PJC/FKS/SVBM

11 juli 2020

13u32 0 Anderlecht Anderlecht heeft z’n eerste van twee oefenwedstrijden tegen Sint-Truiden gewonnen. Na een eigen doelpunt aan STVV-zijde en een kopbalgoal van Vincent Kompany werd het 2-0. Later vandaag spelen beide ploegen nog eens vriendschappelijk tegen elkaar.

Voor de wedstrijd raakte bekend dat STVV-speler Rein Van Helden positief getest heeft op het coronavirus. Desondanks ging de oefenmatch tegen Anderlecht toch van start.

De recordkampioen had het meeste balbezit en dat resulteerde ook in gevaar. Na een kwartier trof Michel Vlap de dwarsligger met een vrije trap. Twintig minuten later dwong Jérémy Doku een STVV-speler tot een eigen doelpunt. Na drie kwartier was het rusten geblazen met een 1-0-voorsprong voor paars-wit.

In de tweede helft - die een kwartier duurde - legde aanvoerder Vincent Kompany de 2-0-eindstand vast met een rake kopbal.

56' Druk van Anderlecht. Kopbalgoal van @VincentKompany: 2-0. #ANDSTV pic.twitter.com/3m23TGSTMA RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Even uit de anonimiteit

Gisteren heeft Anderlecht een fotograaf toegelaten op training. Voor het eerst in deze voorbereiding kwamen er zo beelden van de nieuwkomers in paars-wit shirt. Onder meer Wellenreuther en Takidine stonden op het oefenveld, net als Dimata en Vranjes, terug van weggeweest. Bij de staf zijn high performance coach Damian Roden en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar nieuwe gezichten op Neerpede.