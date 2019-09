Anderlecht wil zich optrekken aan bekerwinst: de typeploeg die hoop geeft is er

Jan Mosselmans

27 september 2019

06u38 0 Jupiler Pro League Was Beerschot een kantelmoment voor Anderlecht? “Neen”, zegt Michael Verschueren. “Daarvoor was ons voetbal niet goed genoeg.” Maar paars-wit hoopt zich wel te kunnen optrekken aan de bekerwinst én aan de ploeg die op het Kiel aan de aftrap kwam.

“De ploeg heeft nood aan stabiliteit”, zei sportief directeur Michael Verschueren, na de bekerzege op Beerschot. Niet onterecht. Ook op het Kiel zag de selectie van Kompany er weer compleet anders uit. Zo behoorden Trebel, Gerkens, Cobbaut en Amuzu, vier spelers die op Brugge nog aan de aftrap verschenen, niet eens tot de selectie. Groot moet hun verbazing zijn geweest toen T1 Simon Davies voor de wedstrijd ook nog eens verklaarde dat Anderlecht eindelijk met zijn beste ploeg zou aantreden...

Nasri lijkt incontournable

Maar was het elftal dat op het Kiel aan de aftrap kwam, de paars-witte typeploeg? Het zal er niet ver naast zijn. Eén zaak is zeker: Kompany kiest consequent voor een 4-3-3 met een driehoek op het middenveld met de punt naar achter en met twee nummers 10.

Sambi Lokonga is de vaste 6, Trebel komt niet in de plannen voor, ondanks diens bereidwillige depannage op Brugge. Samir Nasri - ook al kampt de Fransman nog steeds met overgewicht - lijkt incontournable. Vlap en Verschaeren strijden voor de resterende positie op het middenveld. Het is overigens opvallend hoe Vlap en Verschaeren de voorbije wedstrijden alle vertrouwen zijn kwijtgespeeld. Is het aanpassingstijd voor Vlap en is het het traditionele moeilijke tweede seizoen voor Verschaeren? Het kan, maar is er niet meer aan de hand?

Zowel thuis tegen Antwerp, op Brugge als bij momenten op Beerschot, werd Anderlecht gewoon overpowered door de tegenstander. Tegen 1B-ploeg Beerschot stond Sambi Lokonga bij momenten te zwemmen op het middenveld. Het evenwicht kwam er pas toen Dewaele werd ingebracht als linksachter en hij bij balbezit doorschoof naar het middenveld. Moet Kompany toch niet eens proberen zijn driehoek op het middenveld om te keren en Zulj naast Lokonga te zetten met Vlap daarvoor? Verschaeren speelde zijn beste wedstrijden tot hiertoe overigens vanaf de linkerkant. Maar de kans dat Kompany voor die - meer behoudende - optie kiest, is gering. De speler-manager wil de aanvallende manier van denken en handelen erin slijpen bij Anderlecht en dan maak je geen compromissen op je systeem. De huidige paars-witte kern is overigens vanuit een 4-3-3 met twee aanvallende middenvelders samengesteld. Vlap, Verschaeren en Nasri moeten voor de dubbele bezetting zorgen.

En dan is er nog de positie van diepe spits. Roofe speelde op Beerschot onopvallend, wat weinig verwonderlijk is na maanden aan de kant te hebben gestaan. Thelin mag op het Kiel gescoord hebben, Roofe zal de nummer 1 blijven in de pikorde. Van Dimata is nog geen sprake. Die revalideert nog steeds in Parijs van zijn knieblessure.

Meer over Beerschot

Verschaeren

Vlap

sport

sportdiscipline

voetbal

Kiel

Kompany