Anderlecht wil van spelers af en viseert Obradovic: "De B-kern wacht" Pieter-Jan Calcoen

27 juli 2018

06u32 1 Anderlecht Straks mogelijk in de B-kern van Anderlecht: Ivan Obradovic. "Hij moet weg vóór 31 augustus, anders volgen sancties." Ook Teo mag zich aangesproken voelen.

De integrale spelerslijst van Anderlecht paste maar net in de voetbalgids, morgen gratis bij uw krant. Om maar te zeggen: ze is véél te ruim. Vijfendertig kernspelers telt paars-wit, met drie jongens die móeten vertrekken - Ivan Obradovic (30), Lukasz Teodorczyk (27) en Isaac Kiese Thelin (26) -, maar dat liever niet willen. En dat zit manager Luc Devroe dwars.

Vooral het dossier-Obradovic ligt naar Devroes zin al een paar weken te lang op zijn bureau. Hoewel de Serviër de boodschap kreeg dat hij hoe dan ook niet zal spelen, weigerde hij deze zomer al twee aanbiedingen. Het Griekse PAOK vond Obradovic financieel te riskant, in Griekenland betalen clubs vaker niet dan wel, en ook een avontuur bij Konyaspor in Turkije ziet hij niet zitten.

"De voorzitter durft"

Blijft Obradovic zich zo star gedragen - eigenlijk wil hij met zijn gezin gewoon niet weg uit België -, dan kan hem dat zuur opbreken. Devroe is immers niet van plan om zich plots inschikkelijk op te stellen. "Als hij op 31 augustus geen club heeft en men doorgaat met spelletjes spelen, dan volgen er sancties. En wacht de B-kern. De voorzitter durft dat, hé."

Het is een scenario waar ook Teodorczyk en Kiese Thelin voor moeten vrezen. "Beweert de makelaar van Teo dat ik hen niet verteld heb dat hij weg moet? (cynisch) Dan moet ik het wellicht eens in een andere taal uitleggen - mijn Engels is niet goed, mijn Pools zeker niet. Ofwel heeft hij niet goed geluisterd. Een snelle oplossing zou nochtans voor alle partijen goed zijn."

Nadeel van Devroes ongeduld om zijn trio te lozen: de prijzen dalen. Was Teo ooit vijftien miljoen waard, dan gaat het nu om een fractie van die som. "Dan is dat maar zo", aldus Devroe. Ook Obradovic, international en sinds 2015 vaste waarde op RSCA, en Zweeds WK-ganger Thelin, vorig seizoen goed voor negentien goals bij Waasland-Beveren, staan fors in de solden.

Dat geldt niet voor Leander Dendoncker (23). De Rode Duivel kreeg de belofte dat hij naar het buitenland mag, op voorwaarde dat er een fair bod komt. "Leander wil ik niet per se kwijt, maar voor hem is de interesse concreet. Het beweegt." Voor Kara Mbodj (28), die een stap hogerop wil, en Ryota Morioka (27), matige voorbereiding achter de rug, is dat minder het geval.

Geen Engels

Voor u denkt dat er enkel een achterdeur is in het Constant Vanden Stockstadion: Devroe maakt ook werk van versterking. Achterin wil hij er één aanwinst bij. Björn Engels (23), op een zijspoor bij Olympiakos, is daarbij geen optie: "Dat wist ik in april al. Hij is niet het type verdediger dat Hein Vanhaezebrouck wil. Wij doen alles in overleg." Dus ook de verwijzingen naar de B-kern.