Anderlecht wil STVV-spits Boli in wintermercato: Ivoriaan moet concurrentie aanscherpen PJC/MJR

09 december 2019

11u55 6 Anderlecht Zijn stats zijn alvast Anderlecht-waardig. RSCA wil zich in de winter versterken met Yohan Boli (26), dit seizoen goed voor negen doelpunten.

De supporters van Sint-Truiden moeten zich geen illusies maken: normaal gezien voetbalt Yohan Boli (negen goals in zestien competitiewedstrijden) na de winterstop niet meer op Stayen. STVV heeft de Ivoriaan een voorstel gedaan om zijn eind dit seizoen aflopende contract te verlengen, maar de kans is miniem dat de aanvaller daarop ingaat. Liever wil hij na 4,5 jaar in Limburg een stap hogerop zetten.

Anderlecht past in dat plaatje. Volgens onze info toont de recordkampioen concrete belangstelling om Boli in januari aan te trekken. Naargelang de bron zijn er zelfs al (afrondende?) onderhandelingen aan de gang. Een dure onderneming zou een transfer van Boli niet zijn, als STVV nog iéts aan hem wil verdienen moet het nu gebeuren. Binnen zes maanden kan hij immers gratis vertrekken. Voor Anderlecht is dat een extra argument om door te duwen: het zit financieel krap.

In het Lotto Park zou Boli de concurrentie moeten aangaan met Kemar Roofe. Op Isaac Kiese Thelin rekent paars-wit niet, de Zweed stond in de zomer al dicht bij Kopenhagen. De derde spits van Anderlecht - Nany Dimata - is voorlopig nog out, het is onduidelijk wanneer hij weer inzetbaar zal zijn.

Boli, zoon van Roger en neef van Basile en in 2015 nog spelend in derde klasse bij Verviers, kan volgens zijn entourage rekenen op de belangstelling van meerdere Belgische topclubs. Ook in Engeland en het Midden-Oosten volgt men zijn dossier van nabij.