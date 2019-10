Anderlecht wil Nacer Chadli kopen: eerste contacten met Monaco zijn al gelegd Pieter-Jan Calcoen

12 oktober 2019

05u55 0 RSC Anderlecht De vlucht vooruit. Anderlecht heeft contact gehad met AS Monaco om Nacer Chadli (30) te kopen. Het belooft wel een complex dossier te worden.

Zijn prestatie met de Rode Duivels donderdagavond tegen San Marino — één doelpunt en een sterke match op de linkerflank — toonde andermaal de prima vorm van Nacer Chadli aan. Ook bij Anderlecht was de Luikenaar de laatste ­weken beslissend. Sinds zijn terugkeer naar ­België maakte RSCA zeven goals, Chadli was bij zes ervan betrokken. Tegen Antwerp, Club Brugge en Charleroi scoorde hij zelf, tegen Standard en Charleroi gaf hij een assist en op KV Kortrijk versierde hij een strafschop. Goed bezig.

Gezien die impact wil Anderlecht er alles aan doen om Chadli ook volgend seizoen in het Lotto Park te hebben. Sportief manager Michael ­Verschueren heeft op een ECA-vergadering in Bordeaux de voorbije dagen contact gehad met het bestuur van AS Monaco, van wie paars-wit Chadli huurt, zonder aankoopoptie. Verstoppertje speelde Verschueren niet, hij vertelde de Fransen dat het zijn intentie is om Chadli langer aan de club te binden.

Het antwoord van Monaco was ontwijkend: het wil op dit moment niet onderhandelen over een definitieve transfer. Monaco wil immers afwachten hoe Chadli — en bijgevolg de internationale belangstelling — zich ontwikkelt.

Anderlecht wil liever een snelle doorbraak ­forceren. Dat is slim gezien van Verschueren. Zo is er nu nog geen concurrentie in de strijd om de polyvalente international. In de zomer zal dat wellicht anders zijn, want het is de verwachting dat Chadli in de 23-koppige selectie van bondscoach Roberto Martínez voor het EK zit. Is dat het geval, dan zal zijn marktwaarde ook oplopen. Nu bedraagt die ongeveer 8 miljoen euro. Dat is financieel haalbaar voor Anderlecht, maar ­gezien Chadli’s leeftijd moet hij ook niet veel duurder meer worden, zo redeneert men op Neerpede.

Thuis

Niet het minst omdat Chadli zwaar zou door­wegen op de loonkost. Bij Monaco verdient hij volgens Franse bronnen 230.000 euro bruto per maand, aan bovendien gunstige fiscale tarieven. Dat is op jaarbasis net geen 3 miljoen euro bruto. Enkel Vincent Kompany en Adrien Trebel hebben bij de recordkampioen gelijkaardige cijfers in hun contract staan. Marc Coucke zou wel ­bereid zijn een inspanning te leveren.

En wat wil Chadli zelf? In zijn entourage valt te horen dat hij niet weigerachtig staat tegenover een verlengd verblijf in België. In een interview met deze krant zei hij vorige maand nog: “Ik ben hier ‘thuis’, dicht bij familie en vrienden, die ik jaren moeten missen heb. En met Vincent ­werken is ook leuk.”

Chadli ligt nog tot 2021 vast in het prinsdom. Aangezien de kans op een nieuwe start bij ­Monaco klein is — hij bracht er weinig tot niks bij — zal de club hem ten gelde willen maken. Vorig jaar betaalde Monaco nog dertien miljoen euro aan West Bromwich Albion.