Anderlecht wil na flop rond Eurostadion eigen stadionproject in buurt van huidige locatie indienen ODBS

10 september 2019

18u16

Bron: BRUZZ 0 RSC Anderlecht Nu de plannen rond het Eurostadion definitief richting vuilbak verhuisd zijn, onderzoekt Anderlecht nieuwe stadionpistes. “Onze voorkeur gaat uit naar een eigen plek ergens in de buurt van de huidige locatie”, zegt sportief directeur Michael Verschueren in een interview bij het Brusselse medium BRUZZ. Daarvoor haalt paars-wit de banden met de gemeente opnieuw aan.

Opvallende gast in de Lotto Arena tijdens de laatste thuismatch tegen Standard: Eric Tomas (PS), burgemeester van Anderlecht. Notoir tegenstander van een nieuw Anderlecht-stadion aan de vijvers van Neerpede, maar nu blijkbaar toch weer in dialoog met Coucke. Anderlecht aast dan ook op een stadion in de buurt van de huidige locatie, zonder dat het een combinatie met een nationaal stadion uitsluit, dixit Verschueren. “We gaan zelf voorstellen indienen in plaats van zomaar beroep te doen op projectontwikkelaars. Wat niet mag gebeuren, is dat we in twee snelheden werken. Dat is het geval bij Cercle en Club Brugge en moeten we absoluut vermijden.”

Wil Anderlecht de Europese trein niet missen, heeft het ook gewoon nood aan een groter stadion. In het Astridpark botst het op zijn limieten. Zo kan de club ook minder vragen voor een zitje, want momenteel betaal je voor het goedkoopste jaarabonnement bij Anderlecht 205 euro. “Naast goedkopere tickets kunnen we dan ook een diverser publiek bereiken en hopelijk meer Brusselaars aantrekken. Al zit het stadion momenteel wel elke week vol. Maar er is weinig verloop in de abonnementen, waardoor het niet eenvoudig is om ons als club lokaal te verankeren”, aldus Verschueren, die ook nog het idee opperde van een fanshop in het centrum van de stad.