Anderlecht wil contract Sardella openbreken, Luckassen en Sandler houden wordt allerminst evident

14 mei 2020

06u15 0 Anderlecht Anticiperen. Anderlecht wil het contract van Killian Sardella (18) openbreken. In de marge legde het gisteren twee jeugdspelers vast.

RSCA zal deze transferperiode geen zotte uit­gaven kunnen doen, wat maakt dat paars-wit in eerste instantie inzet op het behoud van de ­huidige selectie. ­Killian Sardella past in dat plan. De overeenkomst van de polyvalente verdediger – hij kan op vier posities achterin uit de voeten – loopt slechts tot 2021. Anderlecht heeft de ­entourage van het jeugdproduct alvast laten ­weten dat hij een verlenging en verbetering mag verwachten. Sardella wil zelf ook blijven, een akkoord lijkt een formaliteit.

Dat Vincent Kompany fors in Sardella gelooft, bleek ook afgelopen winter. Toen was een ­Engelse, kapitaal­krachtige club bereid ongeveer 2,5 miljoen euro op tafel te leggen. Kompany liet de clubleiding evenwel weten dat hij tegen een vertrek was – hij ziet veel groeimarge.

Evengoed gelooft Anderlecht in het potentieel van flankspeler Simion Michez (18) en aanvallende middenvelder Luca Monticelli (15). Zij ­tekenden gisteren hun eerste profcontract op Neerpede. Hoofd opleidingen Jean Kindermans liet optekenen «erg tevreden» te zijn – er was buitenlandse interesse.

Toch zijn de kopzorgen voor Kindermans nog niet weg. Super­talent Romeo Lavia (16, verdediger/middenvelder) heeft nog steeds zijn ­akkoord niet gegeven. De grootste clubs azen op de jeugdinternational.

Luckassen en Sandler

Voor de uitbouw van de A-kern heeft Anderlecht de hoop niet opgegeven om volgend seizoen op Derrick Luckassen (24, PSV) en Philippe Sandler (23, Man City) te kunnen rekenen. De verkennende gesprekken lopen, maar Ander­lecht ­beseft dat het (financieel) allerminst een evidentie wordt om de huurlingen te houden.

Wat betreft Marco Pjaca (25) is het ‘makkelijker’: RSCA bezit een optie om hem een jaar extra te ­lenen van Juventus. Het is onduidelijk of de club daar ook gebruik van zal maken.

