Anderlecht wil contract Sambi Lokonga verlengen: “Ik voel me goed hier”



Pieter-Jan Calcoen

27 september 2019

13u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Misschien wel de beste Anderlecht-speler de laatste weken: Albert Sambi Lokonga (19). RSCA wil hem langer houden, de speler zelf heeft daar oren naar.

Dat-ie 90 miljoen euro waard is, zei Jan Mulder met een boutade bij Play Sports, om aan te tonen hoe goed hij Albert Sambi Lokonga vond tijdens zijn rentree tegen Standard. De belofteninternational maakte begin deze maand in de door paars-wit met 1-0 gewonnen topper zijn eerste minuten sinds zijn blessure aan de kruisbanden in december. En sindsdien steeg zijn niveau alleen maar.

“Maar ik kan nog beter”, zegt Sambi Lokonga, die op Beerschot 16 kilometer liep. “Defensief moet ik nog stappen zetten. En mijn kopspel is nog voor verbetering vatbaar.”

Maar ook met die werkpunten is Sambi Lokonga nu al de gedroomde ‘nummer 6’ voor Anderlecht. Peter Zulj en Adrien Trebel boden nooit wat de jongeling wel biedt: balvastheid, volume, goeie voetjes. Kortom: onversneden klasse. Vandaar dat Anderlecht het contract van de jongere broer van Paul-José Mpoku wil verlengen. “We praten, ik voel me goed hier. We moeten gewoon een akkoord vinden.”

Liever focust Sambi Lokonga zich op de komst van Waasland-Beveren. “Er waren al meer lachende gezichten op training, dat is logisch na de zege op Beerschot. Daar was de kwalificatie het belangrijkste. Of we nu gelanceerd zijn, dat weet ik niet, maar iedereen in het voetbal beseft dat het een kwestie van tijd is voor we er komen. Ik kan me in elk geval geen play-offs zonder Anderlecht voorstellen.”