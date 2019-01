Anderlecht wil ‘beste speler van Oostenrijk’ wegplukken bij Sturm Graz Pieter-Jan Calcoen

16 januari 2019

08u33 0 Anderlecht Zijn titel klinkt veelbelovend: ‘Beste speler van Oostenrijk’. Anderlecht praat met spelmaker Peter Zulj (25) van Sturm Graz.

“Je moet het in de bergen zoeken...”, appte een buitenlandse makelaar ons over wat de nieuwste aanwinst van Anderlecht moet worden. Een goeie tip, want paars-wit wil zijn spelmaker in Oostenrijk wegplukken. Sportieve baas Michael Verschueren voert verregaande onderhandelingen met Sturm Graz over Peter Zulj. De Oostenrijkse international ontbrak gisteren alvast op training bij Sturm Graz, “om geïnteresseerde clubs te bezoeken”. Empoli wilde hem, Fulham ook, maar Zulj zat naar verluidt in... Brussel. Anderlecht, dus.

De gesprekken lopen nog - zowel met de nummer tien als Sturm Graz - maar de verwachting is dat Zulj eerstdaags zijn medische testen aflegt bij Anderlecht. Mocht de deal rondkomen, dan haalt RSCA de beste speler van Oostenrijk binnen, dit seizoen vijf goals en vier assists in 23 wedstrijden. De prijs leverde hem vorig jaar een eerste selectie op bij de nationale ploeg. Hij debuteerde in maart tegen Luxemburg, als tiener had hij ook al de meeste jeugdcategorieën doorlopen.

Zulj speelde nog nooit buiten zijn geboorteland - in het verleden lag hij bij onder meer Rapid Wien, Admira Wacker en SV Ried onder contract - maar volgens Richard Niederbacher (ex-Waregem) is dat geen reden om aan hem te twijfelen. “Want die jongen kan alles”, klinkt het. “Hij heeft techniek, is fysiek sterk, schuwt het verdedigende werk niet en laat anderen beter spelen. Een topper.”

Net datgene wat Anderlecht nodig heeft, kortom. De laatste maanden werd pijnlijk duidelijk dat de recordkampioen op het middenveld creativiteit ontbreekt. “Zulj zal dat probleem verhelpen”, zegt Niederbacher over de nakende transfer. “Ik ken Anderlecht een beetje, het is geen evidente club, maar Zulj heeft alle kwaliteiten om het te maken in de Belgische competitie.”

Ook nog extra spits

Hoeveel Zulj moet kosten, is niet bekend, maar in Oostenrijk spreekt men van minstens vier miljoen euro. Bij Sturm Graz wilde men geen commentaar geven “wegens de gevoeligheid van het dossier”, op Anderlecht nam simpelweg niemand zijn telefoon op.

Als de Oostenrijker effectief op Neerpede tekent, dan is hij reeds de tweede inkomende transfer van Verschueren, Frank Arnesen en Fred Rutten. Eerder haalde het trio Kara Mbodj terug, de Senegalees was uitgeleend aan Nantes. Met de eventuele komst van Zulj is het huiswerk evenwel niet af. Ook een extra spits moet er nog bij. Daarnaast wil Verschueren de kern afslanken.