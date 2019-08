Anderlecht wil Ajax en Man City kloppen in strijd om 19-jarige Noor Pieter-Jan Calcoen

12 augustus 2019

Anderlecht De aanbevelingen blijven niet langer in een lade liggen. Anderlecht wil het Noorse talent Håkon Evjen (19) aantrekken. Het gevolg van een opgefriste strategie.

Jong, onbekend, maar wel goed: 't is dat dat profiel de voorbije jaren uit de eigen jeugd kwam, anders waren die types er bij Anderlecht simpelweg niet meer geweest. Onder het vorige beleid steunde Anderlecht op de telefoonboekjes van makelaars als Mogi Bayat en Dejan Veljkovic of haalde het oude bekenden in plaats van zélf jongeren op te sporen. Scouts voelden zich nutteloos. Tot...

Sinds technisch directeur Frank Arnesen op Neerpede aan de slag is, is die aanpak veranderd. In februari nodigde hij al zijn scouts uit in Brussel. Toen wilde de Deen hen vooral vertellen dat hun stem opnieuw zou meetellen. Al hebben ze uiteraard niet het laatste woord. Als de talentjagers een speler aanbevelen op basis van de techniek, fysiek, mentaliteit en levensstijl, dan gaat Arnesen die zelf bekijken, zoals Van Holsbeeck in het begin deed. Op die manier wil hij missers vermijden.

Charmeoffensief

De interesse voor de Noor Håkon Evjen past in bovenstaand verhaal. Anderlecht acht de buitenspeler van FK Bodø/Glimt - dit seizoen goed voor zes goals in veertien duels - op dit moment niet klaar om een meerwaarde te betekenen voor de A-ploeg, maar het ziet in hem wel een potentiële ster. Daarom wil RSCA Evjen halen nu hij nog betaalbaar is, Ajax, Manchester City en Manchester City liggen wel op de loer.

Noorse collega's weten evenwel dat Anderlecht het grootste charmeoffensief ingezet heeft. Zo zou Evjen al in België op bezoek geweest zijn, waar hij sprak met Vincent Kompany. En Arnesen vloog effectief al naar Noorwegen om de jeugdinternational zelf aan het werk te zien. Of het ook effectief tot een deal komt, is onduidelijk. Maar dat deze visie op termijn iéts moet opleveren, dat kan bijna niet anders.