Anderlecht: "Wel overleg met Cugat en Kara over operatie" PJC/RN

04 april 2018

05u30

Anderlecht "Ik ben zelf in Barcelona geweest." Jochen De Coene, hoofd van de medische staf van Anderlecht, zucht: hij betreurt de berichtgeving over Kara Mbodj. "Er was wél overleg."

Toen Kara Mbodj eind vorig jaar bij Ramón Cugat in Barcelona een operatie aan de knie onderging, gebeurde dat na intens contact tussen de Spaanse arts en de medische staf van Anderlecht. Jochen De Coene duidt: "Kara sukkelt al een paar jaar met de knie - dat is een publiek geheim. Net daarom hebben we, ondanks de kennis die we binnen Anderlecht en België bezitten, in alle openheid gesproken met Cugat. In overleg, ook met dokter Declerck, hebben we toen de knoop doorgehakt: een ingreep was de beste optie. Dat blijkt vandaag nog steeds de best mogelijke beslissing die we konden nemen."

Zelf was De Coene, die een uitstekende reputatie geniet, nauw betrokken bij de samenwerking met Cugat. "Ik ben drie keer naar Barcelona geweest. Ook nu bespreken we Kara's situatie voortdurend. Het is onze gezamenlijke bedoeling om hem zo snel mogelijk fit te krijgen, nog tijdens de play-offs. Wanneer dat lukt? We bekijken het week per week, maar straks begint Kara te lopen."

Intussen werkt Kara, die begin in januari in Senegal een individueel programma met Anderlecht-begeleider volgde, bij kinesist Lieven Maesschalck in Antwerpen aan zijn herstel. De Coene: "De inspanningen die hij levert, zijn indrukwekkend. Lieven belde me deze week: 'Kara is fenomenaal.' Er zijn weinigen die kunnen opbrengen wat Kara kan - Wasilewski na zijn verschrikkelijke blessure is de uitzondering. En weet je waarom hij dat doet? Kara wil ons iets teruggeven voor de goeie zorgen. Hij zit niet alleen met het WK in Rusland in zijn hoofd, maar wil ons helpen in de titelstrijd."