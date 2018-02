Anderlecht weigert Chinees bod op Teodorczyk Goed voorstel, maand te laat Pieter-Jan Calcoen

19 februari 2018

06u00 147 Anderlecht De timing was fout. Hadden de Chinezen één maand geleden hun bod van vorige week uitgebracht, dan voetbalde Lukasz Teodorczyk (26) in Azië. Nu wil Anderlecht niet meewerken.

Eind januari zag zijn makelaar FC Nantes niet zitten – hij vond de Franse club ‘niet correct’. Een deal met Málaga, Hamburg of Bordeaux kwam evenmin van de grond. Met Atalanta had het wel kunnen lukken, maar een verhuis naar de Italiaanse eersteklasser weigerde Lukasz Teodorczyk dan weer zelf. Zeer tot irritatie van Anderlecht: het wilde van de Pool af. Niet het minst omdat zijn beoogde vervanger Aleksandar Mitrovic van Newcastle enkel financieel haalbaar was als paars-wit eerst afscheid kon nemen van Teo, maar finaal bleef hij gewoon.

In zijn entourage valt te horen dat Teodorczyk zich als koopwaar behandeld voelde door de landskampioen. Het beetje vertrouwen dat de spits nog had – met amper vier competitiedoelpunten loopt het dit seizoen ronduit slecht – was zo ook verdwenen. Vandaar dat de aanvaller-uit-vorm tevreden was toen er vorige week Chinese belangstelling opdook.

Veto Vanhaezebrouck

Om welke club het gaat, is niet geweten, maar de interesse was wel concreet. In die mate zelfs dat de kapitaalkrachtige eersteklasser een officieel bod uitbracht bij Herman Van Holsbeeck. Het ging om een faire aanbieding voor een speler wiens prijs gekelderd is: de Chinezen wilden tussen de 5 en de 10 miljoen euro betalen. Ook Teodorczyk zelf kon financieel een interessante slag slaan. Met ruim 1,5 miljoen euro per jaar is hij een grootverdiener op Neerpede, maar in het Verre Oosten, waar de transfermarkt nog open is, kon hij een veelvoud krijgen van dat loon.

Alleen was dat buiten Anderlecht en Hein Vanhaezebrouck gerekend. Die laatste stelde zijn veto tegen een vertrek van zijn rugnummer 91. Hoewel Vanhaezebrouck geen fan is van Teo – zijn uitspraken de laatste weken logen er niet om – handelde hij uit eigenbelang. Als hij de Pool laat gaan, houdt hij voorin enkel Silvère Ganvoula en de beloftevolle Mohammed Dauda over, want in tegenstelling tot de Chinezen kan Anderlecht op dit moment geen aanwinsten meer aantrekken. En dus is het voor paars-wit simpelweg geen optie om een spits te verkopen.

Peptalk

Naar verluidt was Teodorczyk ontgoocheld door het ‘njet’ van Anderlecht. In aanloop naar STVV nam Vanhaezebrouck hem dan ook apart om met hem te praten. Hein probeerde zijn speler te overtuigen van het feit dat hij nog op hem rekent en dit seizoen belangrijk kan zijn, maar op Stayen was Teo, die geel kreeg na een agressieve duw, andermaal dramatisch.

Behoudens een monsterbod speelt Teodorczyk tot de zomer in Brussel, nadien is een exit wel opnieuw een thema voor nieuwe sterke man Marc Coucke. Het is immers nog steeds de bedoeling van Anderlecht om de topschutter van vorig seizoen, toen goed voor 22 goals, richting uitgang te pushen. Kon paars-wit twaalf maanden geleden nog twintig miljoen euro vangen, dan moet het straks tevreden zijn met minder dan de helft, tenzij Teo het WK met Polen haalt en in Rusland zijn beste niveau terugvindt. Maar wie gelooft daar nog in?