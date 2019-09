Anderlecht wapent zich voor schadeclaim tegen Van Holsbeeck en co NVK/PLA/MJR

26 september 2019

19u32 2 Anderlecht Anderlecht wapent zich voor een mogelijke schadeclaim tegen onder meer Herman Van Holsbeeck. Het heeft zich burgerlijke partij gesteld in zowel het gerechtelijk onderzoek ‘Propere Handen’, als in de zaak-Henrotay. Als blijkt dat de club geld is ontnomen, wil paars-wit dat ook recupereren.

Anderlecht schakelde bij nadat Van Holsbeeck twee weken geleden in verdenking werd gesteld voor witwassen, corruptie, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De speurders vermoeden dat de inmiddels 64-jarige Van Holsbeeck retrocommissies ontving van makelaar Christophe Henrotay bij de transfers van Aleksandar Mitrovic (Newcastle) en/of Youri Tielemans (Monaco).

Ook in het gerechtelijk dossier ‘Operatie Zero’, het voetbalschandaal dat vorig jaar losbrak, heeft paars-wit zich burgerlijke partij gesteld. Het wil inzage in het dossier. Als blijkt dat de club financiële schade heeft opgelopen, wil Anderlecht via de juridische weg daar zoveel mogelijk van recupereren.