Anderlecht vraagt spelers één maandloon te laten vallen

Pieter-Jan Calcoen

23 maart 2020

15u23 0 Corona “Iedereen moet bijdragen”, is de teneur bij Anderlecht. Ook de spelers: RSCA vraagt hen één maandloon te laten vallen, om zo hun solidariteit te tonen met de werknemers die technisch werkloos zijn.

Anderlecht communiceerde vandaag dat het gros van de werknemers vanaf morgen technisch werkloos is. Dit om kostenbesparend te zijn in corona-tijden, waarin de inkomsten fors afnemen. “Ook spelers en directie zullen een aanzienlijke inspanning doen om de kosten te reduceren”, klinkt het in het persbericht.

Navraag leert ons dat die onderhandelingen inderdaad lopen. “Een akkoord nadert”, zegt men op Anderlecht. “De spelers zijn bereid om solidair te zijn.” Het plan dat nu op tafel ligt, is dat de spelers één maandloon laten vallen. Althans, dat is wat Anderlecht zijn voetballers vraagt, zij lijken geneigd in dat voorstel mee te gaan.

Officieel wilde niemand op Anderlecht reageren, ook de spelers hullen zich in stilzwijgen. Dat is begrijpelijk: er is niks getekend.