Anderlecht vraagt spelers één maandloon te laten vallen om zo drie miljoen euro te kunnen besparen: “De toestand is zeer ernstig”

Pieter-Jan Calcoen

24 maart 2020

00u45 78 Anderlecht Een akkoord nadert. ­Anderlecht, dat naar eigen zeggen financieel sterk lijdt onder corona, vraagt zijn spelers om af te zien van één maand salaris. Dat zou een besparing van drie miljoen euro zijn.

Het persbericht begon als volgt: “De ­coronacrisis heeft een ongeziene impact op ons leven. Anderlecht ontsnapt niet aan de gevolgen.”

De club haalt aan dat het door de voor­lopig tijdelijke stopzetting van de Jupiler Pro League veel inkomsten verliest. Vraag is of dat niet wat overdreven is – play-off 2 is bijvoorbeeld verlieslatend en de ­abonnementen zijn al betaald – maar ­Anderlecht anticipeert liever op “onzekere tijden”. Om de uitgaven te beperken, zet RSCA het gros van zijn werknemers vanaf vandaag dan ook op technische werkloosheid.

Dat was ook een optie voor de spelersgroep, maar uiteindelijk zag CEO Karel Van Eetvelt van dat idee af. “Want het houdt risico’s in”, aldus Van Eetvelt. ­Concreet vreest Anderlecht dat spelers vrij zijn om bij een andere club te tekenen eenmaal ze technisch werkloos zijn, maar dat is erg twijfelachtig, menen juristen. “Corona is overmacht.”

Videocall met Kompany

Het neemt niet weg dat Anderlecht, dixit het communiqué, een “aanzienlijke ­inspanning” vraagt aan zijn spelersgroep. Dat is niet gelogen: de recordkampioen heeft zijn voetballers voorgesteld om ­solidair te zijn met de rest van de club en af te zien van één maandloon. ­Anderlecht is zo de eerste club in 1A die dergelijke stappen onderneemt – opvallend.

De spelers, die in een videocall met ­Vincent Kompany al te horen kregen dat de aanvoerder bereid is toe te happen, zijn het idee niet ongenegen. Waarschijnlijk komt er vandaag witte rook. In de ves­tiaire leeft het besef maar al te goed dat dít een interessantere deal zou zijn dan onherroepelijk technisch werkloos worden – dan vallen ze terug op maximaal 2.352,21 euro per maand. Bruto. En wie weet hoe lang duurt dat...

“Ik ben heel blij dat de solidariteit ook bij de spelers groot is”, aldus Van Eetvelt. “Zij beseffen ook hoe ernstig de situatie is. De rol van Kompany is hierin ook cruciaal. Vincent staat tussen de spelers en kan hen rechtstreeks aanspreken. Dat is een troef.”

Anderlecht hoopt op deze manier drie ­miljoen euro – volgens berekeningen het bedrag dat de clubkas dreigt mis te lopen door corona – te besparen. Die centen zijn welgekomen voor nieuwe bazen Van ­Eetvelt en adviseur Wouter Vandenhaute, die de club er opnieuw financieel bovenop moeten krijgen. Dat zullen ze ook deels doen via ontslagen – zie Zetterberg. “Deze ingrepen zijn cruciaal voor ons voort­bestaan”, zegt Van Eetvelt. “De toestand is zeer ernstig.”

Samen sterk

De directie wil overigens het goeie voorbeeld geven. De bestuursleden zouden naar verluidt enkel salaris aanvaarden voor de taken die ze kunnen uitvoeren. Wat tot hun normale takenpakket behoort, maar nu niet realiseerbaar is door corona, zal niet gefactureerd worden, zo klinkt het in de wandelgangen van het ­Lotto Park.

Volgens het persbericht gelooft Anderlecht in een goeie afloop. “RSC Anderlecht heeft in haar rijke geschiedenis al heel wat uitdagingen het hoofd geboden. Ook deze crisis zullen we samen over­winnen.”