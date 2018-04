Anderlecht vist Deschacht op, dit is wat enkele clubcoryfeeën daarvan denken DMM AB JP

04 april 2018

10u39 193 Anderlecht Verrassing op Neerpede. Niemand minder dan Olivier Deschacht maakt opnieuw deel uit van de A-kern van Anderlecht. De 37-jarige verdediger is door Hein Vanhaezebrouck opgevist voor het komende uitduel tegen Charleroi.

Anderlecht deelde het nieuws op de clubwebsite mee. "Na intern overleg werd besloten om Olivier Deschacht opnieuw in de A-kern op te nemen nadat hij de voorbije anderhalve maand in de B-kern doorbracht. De 37-jarige verdediger hervat vandaag de trainingen met de groep."

Deschacht beleeft een bijzonder lastig seizoen bij de Belgische recordkampioen, waar hij nog tot eind dit seizoen onder contract ligt. Medio februari maakte paars-wit bekend dat Deschacht naar de B-kern werd verwezen. Een moeilijke relatie tussen Hein Vanhaezebrouck en de verdediger werd door de media aangehaald als reden, maar dat ontkende de coach even later. "Dit is geen beslissing van de coach alleen, maar van de spelers, de staf én de directie. Gewoon omdat de feiten dusdanig waren dat de groep niet meer normaal kon functioneren", klonk het destijds. Deschacht gaf toe dat hij "te negatief" was geweest met betrekking tot de prestaties van zijn teamgenoten.

Deschacht miste dit weekend trouwens de overwinning van de Anderlechtbeloften op het veld van KRC Genk (1-3). De verdediger had de gewoonte om af en toe te passen voor de matchen van het tweede elftal om geen talenten te blokkeren. De kans is volgens insiders groot dat het clubicoon op het einde van het seizoen stopt.

Anderlecht kan achterin versterking gebruiken, want na de thuisnederlaag tegen AA Gent (0-2) op de openingsspeeldag van Play-off I tellen ze al negen punten achterstand op leider Club Brugge, dat in extremis de drie punten thuishield tegen Racing Genk (1-0) na een strafschopdoelpunt van Lior Refaelov. Bovendien moest paars-wit de tweede plaats in de stand, die recht geeft op een stek in de voorrondes van de Champions League, afstaan aan de Gentenaars.

Van Binst: "Ik zie hem nog in de ploeg komen - zo goed is Anderlecht niet"

"Da's maar normaal", reageerde Anderlecht-coryfee Gille Van Binst op het nieuws toen we hem telefonisch contacteerden. "Het is niet normaal dat een speler die zoveel voor Anderlecht heeft betekend verschillende maanden met de B-ploeg moet meetrainen. Het had in eerste instantie nooit zo ver mogen komen. Voetbal is een spel en geen staatszaak. Het is naar mijn mening opgeblazen. Iedereen doet alsof het schandalig is als je eens kritisch bent. Ik vind het goed dat iemand voor zijn mening uitkomt. Hij zal nog tijd nodig hebben, maar ik denk dat hij nog in de ploeg gaat komen en een belangrijke rol gaat spelen in play-off 1. Hij moet zich natuurlijk opnieuw bewijzen, maar als ik zie naar de laatste wedstrijd van Anderlecht dan verdient hij het om in de ploeg te komen. Zijn ervaring zeker nog van pas komen."

"Ik denk niet dat Deschacht nog de ambitie heeft om verder te doen na dit jaar. Zeker niet na dit voorval. Hij is ten slotte ook al 37 jaar. Hij speelt twintig jaar in de eerste ploeg en het zou jammer zijn om op deze manier uiteen te gaan. Ik ben blij dat die zever gedaan is. Ik zie hem nog wel zijn plaats in de ploeg herveroveren. Zo een goede ploeg is Anderlecht nu ook niet."

De Wilde: "Deschacht is een modelprof"

Filip de Wilde, ex-doelman van Anderlecht, speelde twee seizoen met Olivier Deschacht. Hij spreekt met veel lof over de verdediger. “Deschacht is een echte modelprof. Ik heb gehoord dat hij goed presteerde bij de beloften en dat siert hem”, zegt de Wilde. “Olivier heeft zijn straf gehad, het is logisch dat hij weer bij de A-kern komt.” Volgens de Wilde kan paars-wit Deschacht op sportief vlak gebruiken. “Uit de laatste wedstrijden blijkt dat Anderlecht verdedigend niet op zijn best is. Ze kunnen iemand met de ervaring van Deschacht zeker gebruiken.”

Jacobs: "Deschacht moet zich nu 'low-profile' opstellen"

Ariël Jacobs, ex-trainer van Anderlecht én Olivier Deschacht, kan maar één reden geven voor het terughalen van Deschacht naar de A-kern. “De beslissing kwam er door puur sportieve redenen”, zegt Jacobs. “Vanhaezebrouck en co halen Deschacht terug omdat ze hem kunnen gebruiken. De laatste weken laten de verdedigers van Anderlecht een belabberde indruk.”

“Of Olivier Deschacht een moeilijke jongen is? Hij was alleszins niet de gemakkelijkste speler om in een groep te hebben”, zegt de ex-coach van Anderlecht. “Hij heeft altijd zijn eigen mening en dat kan botsen met de trainer. “Deschachts verbanning naar de B-kern kwam er sowieso na impulsen van de spelersgroep en staff. Hij zal zich nu ‘low-profile’ moeten opstellen en proberen weer vertrouwen te winnen in de spelersgroep.”

Jacobs vindt het vreemd dat Deschacht ooit naar de B-kern gestuurd is. De heisa had volgens hem anders opgelost moeten worden. “Als je een tekort hebt aan goede verdedigers geef je beter een zware boete in plaats van hem naar de B-kern te verbannen”, zegt Jacobs. “Nu haal je een speler terug naar het eerste team na zes weken bij de beloften, en iedereen kent het bedenkelijke niveau van die competitie.”

Albert: "Anderlecht heeft hem nodig"

Ex-Anderlecht speler Philippe Albert windt er geen doekjes om: volgens hem hoort iemand als Olivier Deschacht bij de eerste ploeg van Anderlecht. “Anderlecht heeft de ervaring van Deschacht nodig”, zegt Albert. “Verdedigers als Josué Sa, Saelemaekers en zelfs Obradovic hebben niet genoeg ervaring om de verdediging te dragen. Voor mij is Deschacht een echte prof die zich altijd voluit geeft en een topmentaliteit heeft. Zo een speler moet altijd in de A-kern zitten.”

“Ook zijn palmares en staat van dienst zijn zo indrukwekkend dat hij niet bij de beloftenploeg zou mogen spelen”, zegt Albert. “In elke club zijn er altijd spelers die wat meer mogen, en bij Anderlecht zou dat Deschacht moeten zijn.”