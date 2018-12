Anderlecht vist achter het net: Frank de Boer op weg naar Atlanta Redactie

21 december 2018

21u45

Bron: AD 0 Anderlecht Frank de Boer wordt vrijwel zeker de nieuwe trainer van Atlanta United. De 48-jarige ex-international van Nederland hoopt dit weekend te tekenen bij de kampioen van de Verenigde Staten. Wat al in de lucht hing is nu dus zeker: Anderlecht vist achter het net.

De Boer liet eerder op de dag in Nederland al weten mogelijk nog voor de kerst bij een buitenlandse club te tekenen. Hij was ook in beeld bij Anderlecht, maar paars-wit werd eerder al wandelen gestuurd en mag zijn hoop op de Nederlander nu ook definitief opbergen.

De Boer was vorig seizoen voor het laatst actief bij Crystal Palace. Hij werd al snel ontslagen. Dat was hem kort daarvoor ook bij Inter overkomen. Daarvoor werd De Boer vier keer kampioen met Ajax.