Anderlecht verwijst Deschacht naar B-kern YP

14 februari 2018

10u08

Bron: Belga 75 Anderlecht Anderlecht heeft Olivier Deschacht voor onbepaalde tijd naar de B-kern verwezen, zo meldt de club via Twitter. "De club onthoudt zich van verdere commentaar", klinkt het nog in de tweet. Ook onder René Weiler, de vorige trainer, werd de Oost-Vlaming al een keertje naar de beloften verwezen.

Deschacht, die over twee dagen zijn 37e verjaardag mag vieren, is in het Constant Vanden Stock-stadion een clubmonument. Na zijn jeugdopleiding in Brussel te hebben voltooid, maakte hij in december 2001 zijn officieel debuut voor paars-wit. Sindsdien kwam de linksachter tot liefst 596 wedstrijden voor Anderlecht. Ook dit seizoen kwam hij al tot 21 officiële optredens.

De Oost-Vlaming, in het verleden goed voor twintig caps bij de Rode Duivels, veroverde met Anderlecht acht landstitels, zeven Supercups en één Beker.

Olivier Deschacht vient d'être versé dans le noyau B pour une durée indéterminée. Le club s'abstient de tout autre commentaire.



