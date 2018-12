Anderlecht vermijdt schandalige buis, Coucke in de wolken: voorzitter spurt tribune af om paars-wit kerstfeestje bij te wonen GVS

27 december 2018

23u01 1

De kerstwens van Marc Coucke ging in vervulling. Na de schabouwelijke één op vijftien nestelde de voorzitter van Anderlecht zich in het Astridpark alweer met een bang hartje op z’n stoeltje. Na het kerstfeest in ‘zijn’ Durbuy te hebben doorgebracht, keek ook ‘zijn’ paars-wit in de laatste match van het jaar Waasland-Beveren in de ogen. Het grote doel: met een zege de winterstop ingaan én 2018 niet met een buis afsluiten. Bij een draw of verlies zouden de Brusselaars de afgelopen twaalf maanden immers minder dan 50 procent van de punten pakken. De laatste keer dat Anderlecht dat overkwam was in 1939, ofwel 79 jaar geleden.

Super blij om kerstdagen in Durbuy te hebben doorgebracht met ouders en gezinnetje.

Dank aan duizenden bezoekers om t stadje zo sfeervol met positieve vibes te beleven, jullie waren magisch, volgens velen beste kerst in Durbuy ooit.

Nu morgen nog late kerstwens 💜💜💜realiseren. pic.twitter.com/ncfcAYI1QG Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Maar de Belgische recordkampioen boekte dus een eenvoudige zege tegen een mak Waasland-Beveren. 3-0. Een grote opluchting voor Coucke, in die mate zelfs dat hij de tribunes afstormde om het paarse kerstfeestje bij te wonen. Hij ging één voor één zijn spelers feliciteren en de thuisaanhang bedanken voor hun aanwezigheid. Zo wil de ondernemer een troosteloos 2018 snel vergeten én 2019 inzetten met een goede vibe. Want Coucke die het veld opsprint, dat was toch al een poosje geleden...