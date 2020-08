Anderlecht verliest weer 16-jarig talent: Mbangula trekt naar het grote Juventus GVS

10 augustus 2020

12u41 0 Anderlecht Anderlecht verliest een talent aan Juventus. De 16-jarige Samuel Mbangula Tshifunda - Belgisch jeugdinternational en onvoorspelbare aanvaller - ruilt Neerpede in voor het jeugdcomplex van de Italiaanse grootmacht.

Mbangula, geboren in 2004, trekt naar de U17-ploeg van Juventus. De Belg van Congolese afkomst is eveneens jeugdinternational. Na vijf jaar in de jeugd van Club Brugge streek Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda - zo heet hij volledig - vorige zomer neer op Anderlecht. Na één jaar trekt hij nu naar de Oude Dame.

Mbangula is een aalvlugge en onvoorspelbare spits die op alle aanvallende posities uit de voeten kan. Hij trekt zijn streng op de flank, diep in de spits of zelfs op de nummer tien. Hij weet goed hoe zijn lichaam te gebruiken in duel, maar zijn grote kwaliteit is toch de actie: met de bal aan de voet op snelheid op zijn man afgaan, pijlsnel naar binnen komen en scoren. Een zeer efficiënt wapen.

Het is het tweede 16-jarige talent op korte tijd dat Anderlecht verliest. Eind juni koos Roméo Lavia voor een avontuur bij Manchester City.

Lees ook:

Hier is de lichting van 2004: paars-wit megatalent dat er wel eens snél zou kunnen staan, spelers met bekende papa, winger die Club inruilde voor aartsrivaal (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.