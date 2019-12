Anderlecht verliest Verschaeren met gescheurde ligamenten: youngster is minstens maand out Redactie

16 december 2019

06u21 20 Anderlecht De ziekenboeg moet stilaan uitgebreid. Anderlecht-speler Yari Verschaeren heeft op Standard de ligamenten van de enkel gescheurd. Hij is minstens een maand out.

Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. Op bezoek bij Standard pakte RSCA weliswaar een punt, maar er was na afloop weinig om echt tevreden over te zijn. De prestatie van paars-wit was matig - vechtlust was er wel, kwaliteit aan de bal daarentegen... -, linksachter Sieben Dewaele pakte in de tweede helft een tweede keer geel en vooral: Yari Verschaeren blesseerde zich zwaar. De Rode Duivel moest op een draagberrie naar de kant.

Officiële bevestiging volgt wellicht vandaag pas, maar de eerste diagnose is dat Verschaeren de ligamenten van de rechterenkel (gedeeltelijk) gescheurd heeft. Wie de beelden zag, schrikt daar niet van: Verschaeren sloeg zonder contact zijn voet helemaal om, die stond haaks op de slechte grasmat op Sclessin. De komende dagen moet de aanvallende middenvelder extra onderzoeken ondergaan, om na te gaan of hij ook breuken opgelopen heeft.

Geen Kompany

Het spreekt voor zich dat Anderlecht Verschaeren de komende wedstrijden niet zal kunnen opstellen. “Het is ernstig, we houden rekening met een paar weken afwezigheid”, sprak Frank Vercauteren. Navraag leert ons dat Verschaeren minstens een maand out zou zijn, de revalidatietijd bij dergelijke blessures hangt sterk af per individu. Een veel snellere terugkeer lijkt echter onwaarschijnlijk. Verschaeren zelf was naar verluidt zwaar aangeslagen, het is zijn eerste lange onbeschikbaarheid sinds hij profvoetballer is. In zijn entourage was de ongerustheid ook groot - logisch.

De ziekenboeg van Anderlecht zit inmiddels overvol. De recordkampioen kon gisteren geen beroep doen op Vincent Kompany en Nacer Chadli. De twee hoopten de topper te halen, maar uiteindelijk waren de risico’s te groot. “Ze hebben niet kunnen doen wat de anderen wel doen qua intensiteit op training”, duidde Vercauteren de beslissing. “We hebben lang gebabbeld, maar uiteindelijk moet je de spelers soms ook beschermen.” Ook Killian Sardella moest trouwens passen voor Standard.

Buitenstaanders stellen soms de medische begeleiding op Anderlecht in vraag, maar binnen de spelersgroep is dat geen thema. “Dit is gewoon brute pech, het hoort bij het voetbal”, nam Elias Cobbaut de dokters en kinesisten van Anderlecht in bescherming. “Het valt nu gewoon te hopen dat we wat jongens kunnen recupereren voor Club. Dat is een heel belangrijke match.”

Mogelijk geraken Kompany, Chadli en Sardella speelklaar voor de bekerpartij. Al bouwde Vercauteren wat voorbehoud in: “Je weet nooit exact hoever ze staan...”