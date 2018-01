Anderlecht verliest oefenduel, ondanks scorende Teo Pieter-Jan Calcoen in Spanje

17u50 13 Photo News Anderlecht Lukasz Teodorczyk heeft nog eens gescoord voor Anderlecht. Hij maakte er twee tegen FC Utrecht, maar paars-wit verloor wel met 3-4. Desondanks werd het een hoopgevend oefenduel voor RSCA.

De efficiëntie was ook vanmiddag aanvankelijk een probleem bij Anderlecht. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Nederlandse FC Utrecht - zesde in de Eredevisie - liet het voor de pauze kans na kans liggen. De grootste misser kwam op naam van Dennis Appiah, die voor een leeg doel niet scoorde. Ook Silvère Ganvoula - de teruggekeerde KV Mechelen-huurling kreeg voorin de voorkeur op Lukasz Teodorczyk - kon oog in oog met de Nederlandse goalie niet besluiten. Dan deed FC Utrecht het beter. Kerk klopte Matz Sels al na drie minuten.

Na de rust toonde FC Utrecht zich opnieuw snel trefzeker. Met een gelukje zorgde Van de Streek voor de 0-2, maar de paars-witte reactie bleef niet uit. De ingevallen Lukasz Teodorczyk lokte een strafschop uit en zette die ook zelf om (1-2). In de slotfase maakte hij zijn tweede van de namiddag. Zou de Pool in Spanje zijn neus voor goals teruggevonden hebben? Het was in elk geval niet voldoende voor winst - daarvoor slikte de landskampioen te makkelijk goals - maar dit was wel een bemoedigende prestatie. Niet het minst voor Teodorczyk.

ANDERLECHT: Sels (65' De Jong); Sá (65' Cools), Dendoncker (65' Dante), Deschacht (46' Spajic); Appiah (46' Chipciu), Kums (65' Kayembe), Trebel (65' Amrani), Saief (46' Amuzu); Gerkens (65' Bruno), Hanni (46' Sambi Lokonga); Ganvoula (46' Teodorczyk)

DOELPUNTEN: 3' Kerk (0-1), 52' Van de Streek (0-2), 54' Teodorczyk (1-2), 85' Labyad (1-3), 86' Teodorczyk (2-3), 87' Ayoub (2-4), 89' Bruno (3-4)

