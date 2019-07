Anderlecht verliest met Kums van Düsseldorf, Adzic maakt goeie indruk (1-2) PJC

31 juli 2019

16u56 4 Belgisch voetbal In een vriendschappelijke match op Limburgse bodem heeft Düsseldorf Anderlecht geklopt (1-2). Bij RSCA maakte Sven Kums minuten.

Sven Kums. Afgelopen zondag op speeldag 1 nog de grote afwezige tegen KV Oostende, maar vanmiddag in Maasmechelen mocht de voormalige Gouden Schoen wel opdraven in een oefenduel tegen Fortuna Düsseldorf. Dat deed hij voor rust als verdedigende middenvelder, na de pauze stond hij hoger. Op beide posities was Kums niet geweldig - een basisplek lijkt niet voor morgen.

Zoals we dat stilaan van het nieuwe Anderlecht gewoon zijn, had paars-wit permanent balbezit en bleef het in alle omstandigheden verzorgd voetballen. Desondanks kwam Düsseldorf op voorsprong, een knappe vrije trap in de kruising. RSCA reageerde meteen: Nasri - kapiteinsband om de arm - bediende El Hadj, die beheerst afwerkte (1-1). De 17-jarige spelmaker is een leuke speler om aan het werk te zien.

Voorin maakte Adzic een goeie indruk. De Servische vleugelspeler vloog vorig seizoen consequent naast de wedstrijdselectie, maar deed het nu prima als diepe spits. Een meevaller voor Kompany: door de blessures van Kiese Thelin en Dimata zit hij voorin krap.

In de tweede helft was er bijna uitsluitend middenveldspel en nauwelijks kansen, dus leek het 1-1 te blijven, maar in het slot zorgde Ofori alsnog voor een Duitse zege. Zondag moet Anderlecht op bezoek bij Moeskroen. Na de verrassende nederlaag tegen KVO moet het winnen.

ANDERLECHT-DÜSSELDORF 1-2

ANDERLECHT: Roef (46’ Boeckx); Dewaele, Sardella (46’ Bornauw), Sandler (46’ Milic), Cobbaut (46’ Saief); Kums, Nasri (46’ Kayembe), El Hadj; Saelemaekers, Lutonda, Adzic

DOELPUNTEN: 22’ Gießelmann (0-1), 23’ El Hadj (1-1), 78’ Ofori (1-2)