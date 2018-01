Anderlecht verkoopt Hanni met 500% meerwaarde, slechts één speler deed ooit beter Dieter Peeters

30 januari 2018

13u05 0 Anderlecht Sofiane Hanni tekent normaal gezien voor het einde van de wintermercato bij Spartak Moskou, wat Anderlecht zo'n 7,5 miljoen euro oplevert. Zeker niet het hoogste bedrag dat paars-wit ooit ontving, maar de meerwaarde op anderhalf jaar tijd is wel enorm.

De Algerijn kwam in de zomer van 2016 over van KV Mechelen voor goed 1,5 miljoen euro. Nu vertrekt hij voor zo'n 7,5 miljoen, 5 keer meer dus (oftewel 500%). Daarmee doet Hanni beter dan de duurste uitgaande transfers bij Anderlecht.

Aleksandar Mitrovic (Newcastle)

Helemaal op het einde van de transferzomer in 2013 kwam het toen 19-jarig Servisch toptalent Aleksandar Mitrovic naar het Astridpark voor 5 miljoen euro. Twee jaar lang maakte 'Mitrogol' het mooie weer bij Anderlecht, met 44 goals in 90 wedstrijden (bijna 1 goal per 2 matchen dus) en dat leverde hem in 2015 een mooie transfer naar het Engelse Newcastle op. De Magpies betaalden 18,6 miljoen voor Mitrovic. Bijna vier keer meer dan wat Anderlecht voor hem betaalde. Intussen lijkt Mitrovic, die nog maar weinig aan spelen toekomt bij Newcastle, op weg terug naar Anderlecht.

Jan Koller (Dortmund)

Anderlecht kocht de Tsjechische reus in 1999 weg bij Lokeren voor toen 120 miljoen Belgische frank (zo'n 3 miljoen euro). Na twee landstitels en een succesvolle Champions League-campagne kocht het Duitse Borussia Dortmund hem weg voor 12,75 miljoen euro. Vier keer meer dan wat Anderlecht voor Koller betaald had. De Gouden Schoen-winnaar van 2000 maakte voor Anderlecht 48 goals in 86 officiële wedstrijden.

Dieumerci Mbokani (Dynamo Kiev)

In 2011 haalde Anderlecht Mbokani voor een tweede keer naar het Astridpark. Daarvoor betaalde het 3 miljoen aan Monaco. Twee landstitels later had het Oekraïense Dynamo Kiev 11 miljoen over voor de Congolese spits. Bijna vier keer zoveel dus.

Mbark Boussoufa ( Anzji Machatsjkala)

Anderlecht kocht Mbark Boussoufa in de zomer van 2006 weg bij AA Gent voor 4 miljoen euro. De kleine dribbelaar bleef bijna 5 jaar bij Anderlecht, waarna Anzji Machatsjkala hem voor het dubbele (8 miljoen euro) naar Rusland haalde. 'Bous' speelde iets meer dan 200 matchen voor Anderlecht. Daarin maakte hij 58 goals en zorgde voor 86 assists.

Cheikhou Kouyaté (West Ham United)

In 2008 slaagde Anderlecht erin om de polyvalente Senegalese middenvelder na 10 wedstrijden in eerste klasse gratis weg te halen bij het kleine FC Brussels. In de zomer van 2014 vertrok Kouyaté, met vier landstitels achter zijn naam, naar het Engelse West Ham voor goed 8 miljoen euro. Van meerwaarde gesproken.

Eigen jeugd

Anderlecht verkocht ook heel wat spelers die uit de eigen jeugd kwamen. Hun meerwaarde leverde Anderlecht misschien nog wel de grootste meerwaarde op.

