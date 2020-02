Anderlecht verhuurt overbodige Saief aan Poolse eersteklasser, Najar op weg naar MLS PJC

10 februari 2020

19u47 2 Anderlecht Kenny Saief trekt naar Legia Gdansk. De 26-jarige flankspeler van Anderlecht wordt verhuurd aan de Poolse eersteklasser zonder aankoopoptie. De deal is zo goed als rond. Ook Najar is op weg naar de uitgang.

Je moet het hem nageven: zelfs nu de transfermarkt in België gesloten is, blijft Michael Verschueren de selectie van Anderlecht afslanken. RSCA staat op het punt om Kenny Saief (26) te verhuren aan het Poolse Gdansk, dat wel nog inkomende overgangen mag doen. Er is geen aankoopoptie in de deal voorzien. Saief, die onder Hein Vanhaezebrouck voor ongeveer vier miljoen euro overkwam van AA Gent, was op een zijspoor beland in het Lotto Park. De laatste weken speelde hij zelfs met de beloften.

Ook Andy Najar (26) is op weg naar de uitgang. Hij kan naar het Amerikaanse Los Angeles. De overeenkomst van Najar bij Anderlecht liep af, Verschueren was niet geneigd om te verlengen door de vele blessures bij de Hondurese rechterflank.