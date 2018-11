Anderlecht-verdediger Vranjes verdedigt zich na hetze rond fascistische tattoo: “Zou die tattoo belangrijk zijn als ik in de Bosnische derde klasse zou spelen?” MDB

30 november 2018

16u05

Bron: Srpska Info 1 Anderlecht Ognjen Vranjes heeft gereageerd op de hetze die is ontstaan rond zijn tattoo van Momcilo Dujic, een extreemrechts en fascistisch figuur. Gisteren veroordeelde de Bosnische bond het “schokkende gedrag” van de “fascistische” verdediger. “Ik heb het recht om mijn eigen ding te doen”, klonk het in de Bosnische pers. Ook Hein Vanhaezebrouck liet zich op zijn persconferentie uit over de zaak. “Hij heeft al zoveel wedstrijden gespeeld en niemand heeft erover gepraat.”

Het Bosnische Srpska Info kreeg Ognjen Vranjes te pakken voor een eerste reactie op de hetze die ontstond rond zijn persoon. Die zit namelijk in het oog van de storm. Nadat de 29-jarige Bosnische verdediger op Instagram het gewelddadige gedrag van fans van zijn vorige club AEK Athene tegen Ajax leek te verheerlijken, kwam gisteren naar buiten dat Vranjes een tattoo van Momcilo Dujic op zijn arm heeft staan. Geen onbesproken figuur. Dujic zou namelijk een extreemrechtse figuur zijn die gecollaboreerd heeft met nazi’s tijdens WO II. “Gaat het hier over mij of over Dujic? Zou die tattoo op mijn arm belangrijk zijn als ik in de Bosnische derde klasse zou spelen? Als ik niet succesvol zou zijn en niet zou spelen op het niveau waar ik nu speel? Zou iemand dan geïnteresseerd zijn in wat er op mijn lichaam staat? Ik heb die tattoo laten plaatsen omdat het belangrijk is voor mij. Ik heb ook respect voor mensen die andere zaken op hun lichaam zetten. Als het nu gaat over berichten, foto’s of symbolen. Het is hun inbreng en ze moeten alleen verantwoording afleggen tegenover zichzelf en de Heer.”

“Wat is er mis met nationalisme als het gaat over een minderheid en hun bezettende macht?”, vraagt Vranjes zich af. “Vele historische figuren veroverden straten en regio’s met hun legers. Ze vernietigden hele beschavingen, miljoenen mensen verdwenen en niemand stoorde zich eraan. Dujic was in de eerste jaren een priester en in de jaren dat mijn mensen stierven, verzette hij zich tegen de goddelozen. Voor mij en het merendeel van de inwoners van de Servische republiek is Dujic een held en een symbool van verzet tegen de vijand. De geschiedenis heeft altijd meer gezichten. Ik heb gewoon het recht om mijn eigen ding te doen vanuit mijn eigen lichaam en niemand kan en mag dat recht beïnvloeden.”

“Zou mijn tatoeage zo belangrijk zijn als ik een ober of een peperverkoper op de markt zou zijn en niet Ognjen Vranjes? Natuurlijk onderschat ik die mensen en die beroepen niet. Ik ben me er van bewust dat ze hard werken. Het is niet mijn schuld dat Bosnië en Herzegovina uit twee entiteiten bestaat. Het is ook niet mijn fout dat er drie religies zijn in mijn natie. Het is niet mijn schuld dat de politiek ingewikkeld is en dat de bevolking misleid wordt waardoor de tolerantie naar anderen toe onder nul is gezakt. Ik neem het hen niet kwalijk. Wij sporters hebben de ruimte om te laten zien wat we het beste kunnen en we presenteren ons allemaal op de beste manier. Tolerantie voor mij betekent niet zwijgzaam zijn, maar diversiteit accepteren en waarderen. Ik kan nog tien seizoenen spelen, maar mijn mensen en helden zullen voor altijd leven.”

“Ik begrijp het, we zijn er ook bezorgd over”, vertelde Hein Vanhaezebrouck dan weer op zijn persconferentie. “Die tatoeage staat er misschien al jaren. Nu beginnen ze plots te onderzoeken wat er op zijn lichaam staat. Hij staat vol tatoeages. Ik ken de man die op zijn arm staat niet, maar als het waar is wat ze zeggen dan is dat niet acceptabel. Maar hij heeft al zoveel wedstrijden gespeeld en niemand heeft er over gepraat. Nu gaan ze hem helemaal fileren en zoekt men alles wat men kan vinden. De Bosnische voetbalfederatie had het al eerder kunnen doen. Want hij heeft net een wedstrijd gespeeld voor Bosnië met dezelfde tattoo en het is niet de eerste match die hij gespeeld heeft voor Bosnië”, vertelde Vanhaezebrouck.

“Welkom in de hel”, plaatste Vranjes een foto van de brandbom die fans van AEK Athene gooiden richting het bezoekende Ajax-vak op Instagram. Iets wat niet door de beugel kan, beseft ook Vanhaezebrouck. Al vindt de T1 van Anderlecht wel dat Vranjes nu bestookt wordt. “Iemand heeft iets gedaan dat niet acceptabel is en daarna proberen ze hem langs alle kanten te vermoorden. Wat hij gedaan heeft is niet acceptabel. In verband met die tattoo misschien ook, maar men moet direct reageren. En niet op het moment dat er iets naar buiten komt. Nu probeert iedereen zaken naar buiten te brengen over zijn persoon.”

Gisteren kwam de Bosnische voetbalbond met een opvallende mededeling naar buiten. “De Bosnische voetbalbond veroordeelt alle verheerlijking van fascisme. Vranjes beschadigt niet enkel de federatie en de nationale ploeg, maar ook het hele land. De prioriteit van elke sportman zou het bestrijden van racisme, discriminatie, geweld en haat moeten zijn”, klonk het.

Ik ken de man die op zijn arm staat niet, maar als het waar is wat ze zeggen dan is dat niet acceptabel Vanhaezebrouck over de tattoo van Vranjes.