Anderlecht-verdediger Vranjes krijgt celstraf met uitstel na "aanzetten tot geweld" Pieter-Jan Calcoen

08 september 2018

08u45 1 Anderlecht Acht maanden cel met uitstel. Volgens lokale kranten is dat de straf die Anderlecht-speler Ognjen Vranjes (28) kreeg in Griekenland na het aanzetten van geweld via sociale media. De feiten dateren uit zijn passage bij AEK.

Vooreerst dit: de kans dat Ognjen Vranjes de komende maanden de wedstrijden van Anderlecht vanuit een cel moet volgen, is nihil. Griekse media melden immers dat het gaat om een sanctie met uitstel. Enkel als Vranjes zich nog eens op een gelijkaardige manier negatief doet opmerken, moet hij effectief naar de gevangenis, schrijft men. Maar aangezien de verdediger inmiddels in België speelt, zal dat niet gebeuren.

Posts op sociale media

Vraag is: wat heeft Vranjes uitgespookt om acht maanden cel met uitstel te krijgen? Navraag in Griekenland leert ons dat het gaat om de teneur van zijn (verwijderde) posts als AEK Athene-speler op sociale media. Toen Vranjes in Athene voetbalde, was hij op Instagram en Twitter agressief ten aanzien van de Olympiakos-aanhang en -spelers, waarmee hij de sowieso al felle rivaliteit tussen de supportersclans van AEK en Olympiakos alleen maar aanwakkerde. Griekse internetsites schrijven eensgezind dat het gerecht meent dat Vranjes op die manier "aanzette tot geweld" en dat het een duidelijk voorbeeld wilde stellen, met deze uitspraak tot gevolg. (lees onder de foto verder)

Hoe dan ook stond Vranjes bij zijn ex-team bekend als een licht ontvlambaar type. Op het veld pakte hij de ene (rode) kaart na de andere - ook bij Anderlecht kreeg hij domweg rood na een onnodige tackle tegen Moeskroen - en liet hij zich ook op training gelden. Zo had hij er tot twee keer toe een handgemeen met een lid van de technische staf. Het maakte hem naar verluidt niet populair in de vestiaire: hij had weinig vrienden.

Bij Anderlecht klinken andere geluiden. Sinds zijn aankomst in Brussel is Vranjes een superprof, die vriendelijk is in de omgang en niet voor problemen zorgt. De club wil overigens niet reageren op de celstraf met uitstel, wellicht komt er zelfs geen gesprek met de Bosnische international, aangezien het gaat om een zaak vóór hij bij Anderlecht tekende. Het gerecht stuurde geen officieel communiqué uit, maar ontkende de berichtgeving evenmin.